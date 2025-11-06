阿里山賞楓列車「這天」開搶！搭百年蒸氣檜木火車看雲海， 遊程內容一次看
想看滿山滿谷的楓紅美景不用飛出國！「阿里山森林遊樂區」是台灣熱門的賞楓勝地，每年11月下旬開始步入最佳觀賞期，阿里山鐵路季節限定的「蒸氣賞楓列車」宣布將在11/18開放訂票，行程將由生態攝影達人帶路，前往賞楓秘境、美拍夢幻雲海、品嘗在地特色部落美食，名額限量只有500個，錯過就要再等明年啦！趕緊一起來看看吧～
「2025阿里山楓葉季」11月登場
隨著天氣漸漸轉涼、步入秋天，山上的楓葉也逐漸轉紅啦！位於嘉義的「阿里山國家森林遊樂區」是全台最知名的賞楓勝地之一，楓葉的最佳觀賞期大約落在每年11月中下旬到12月下旬，這個時期的青楓和台灣紅榨槭等楓樹會逐漸變色，呈現綠、黃、橘、紅交織的景色，熱門賞楓景點包括：小笠原山觀景平台、慈雲寺、沼平車站及對高岳車站等，也有許多人選擇搭乘阿里山小火車欣賞，可以一次欣賞到楓紅、雲海和森林鐵路的景緻。
▲「小笠原平台」是阿里山熱門的賞楓勝地之一。（圖片來源：(林鐵及文資處，吳明翰拍攝）
季節限定「賞楓列車」這天起開搶
阿里山林鐵及文資處在舒適宜人的秋季推出「楓度翩翩」主題列車遊程，並出動國寶級阿里山百年蒸機「31號蒸汽火車」，搭配台灣檜木車廂，沿途行經阿里山國家森林遊樂區及二萬平區域，今年限定只有５個梯次（12/2、12/9、12/16、12/23、12/30），遊程費用每人3,100元，含林鐵車資、餐點、導覽費及紀念品，每梯次皆限額100人，購票方式一律採「網路預約購票」，各梯次乘車日（含）前15天上午10點開放訂購，第一梯次（12/2）將於11/18開搶，想前往賞楓的民眾記得預先設好鬧鐘提醒！
▲「楓度翩翩」賞楓列車出動國寶級百年蒸機「31號蒸汽火車」，搭配台灣檜木車廂。（圖片來源：(林鐵及文資處，黃源明拍攝）
欣賞夢幻雲海闖祕境、品嘗在地美食
阿里山秋冬天氣乾爽穩定，是觀賞雲海的最佳季節，「楓度翩翩」主題列車特別邀請生態攝影達人黃源明領路，帶大家前往阿里山賞楓秘境拍照留念，火車沿途將行經全台海拔最高的車站「祝山車站」、一般列車不會停靠的祕境「對高岳車站」，還特別安排列車在可欣賞雲海美景的「二萬平車站」進行三角線演示，遊客有機會拍到雲海及蒸汽火車同框的難得畫面！列車返程的餐點將提供鄒族部落手作麵包餐盒，結合傳統與創新手法製作，在麵糰裡加入在地種植的南瓜，並加入曬乾的刺蔥葉，吃起來帶有淡淡的迷人奶香與檸檬香。
▲「祝山車站」是阿里山林鐵的最高點，也是全台灣海拔最高的車站。（圖片來源：(林鐵及文資處，黃源明拍攝）
▲「二萬平車站」是欣賞雲海的絕佳地點。（圖片來源：(林鐵及文資處，蔡文淇拍攝）
阿里山林業鐵路及文化資產管理處
官網：https://afrch.forest.gov.tw/AllNews
粉絲專頁：https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan
