阿里山迎元旦曙光 連5年槓龜

阿里山祝山觀日平台元旦清晨湧入上千名遊客，因雲霧繚繞，曙光未現，連續五年撲空。（記者湯朝村攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

阿里山迎日出湧現人潮，上千人齊聚祝山觀日平台，等待新年的第一道曙光，今年雲霧繚繞，氣溫約攝氏七度，可惜濃霧宛若超級大白牆，無法欣賞到太陽從玉山群峰蹦出的景象，連續五年沒等到日出，不過遊客們仍互道新年快樂，期許新的一年平安快樂。

小笠原山觀景台、對高岳觀日坪也湧入上千人卡位，架起攝影機等待迎接日出，期待見證新年的第一道曙光，但直到天色大亮，因大霧都沒有曙光蹤影，連遠山輪廓都看不清楚，遊客等到七時失望地陸續下山。

連續第二十四年舉辦全國海拔最高的阿里山日出印象音樂會，由「樂興之時管絃樂團」打頭陣，帶來德弗札克斯拉夫舞曲與台灣民謠四季紅等曲目；接著由「Skyline天際線融合爵士樂團」演奏都會漫遊、夜風輕拂、晴空之下、歡樂頌等爵士樂，最後由「董事長樂團」演唱向前行、嘉義尚鮮、眾神護台灣等歌曲，搖滾樂氣氛熱絡，現場溫度宛若升高不少。

隨著天色由深藍轉為橘紅，雲海翻湧、山巒剪影逐漸清晰，眾人紛紛拿起手機和相機準備記錄日出光影與山巒輝映的絕美景致，但天公不作美，濃霧如同大白牆般完全遮蔽前方的玉山群峰，無緣看到新年曙光。