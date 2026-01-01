阿里山迎日出連5年撲空 雲霧繚繞上千名遊客提早散場

記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣長翁章梁今天參加阿里山日出印象音樂會，啟動2026台灣燈會倒數裝置。記者黃于凡／攝影

阿里山迎日出湧人潮，上千人齊聚祝山觀日平台，等待新年第一道曙光，今年雲霧繚繞，氣溫約攝氏7度，縣長翁章梁早上5時30分點亮2026台灣燈會倒數裝置，隨後由樂團輪番演出，從清晨等到天亮都沒有曙光，連續5年沒等到日出，遊客不禁失望，希望明年會有日出。

阿里山祝山觀日平台今晨湧入上千名遊客，因雲霧繚繞曙光未現，連續5年撲空不禁失望。記者黃于凡／攝影

阿里山日出印象音樂會為迎接曙光暖場，由樂興之時管絃樂團揭開序幕，董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團，以及鄒族三金女聲高蕾雅輪番演出，以悠揚樂音演繹阿里山晨曦與雲海意象，上千名遊客不畏寒冷，天還沒亮就齊聚祝山觀日平台。

阿里山祝山觀日平台今晨湧入上千名遊客，警方出動霹靂小組加強戒備。記者黃于凡／攝影

小笠原山觀景台、對高岳觀日坪也湧入上千人卡位，架起攝影機等待迎接日出，期待見證新年的第一道曙光，根據氣象署預報，今天日出時間為早上6點39分，但直到天色大亮，因大霧都沒有曙光蹤影，連遠山輪廓都看不清楚，遊客等到7時失望地陸續下山。

阿里山祝山觀日平台今晨湧入上千名遊客，欣賞音樂會等待日出。記者黃于凡／攝影

翁章梁說，連續多年沒看到日出，讓他在受訪時壓力很大，不知要許下什麼新年願望，但他認為，太陽每天都會升起，只是有時候會被雲層遮住，今年雖然沒有下雨，但因為雲霧繚繞未見曙光，他仍期許新的一年能順利平安，帶動地方發展持續向前。

