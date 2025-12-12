阿里山迎曙光，搭觀日列車免搶 送日落、迎曙光、賞美景，勝地一次看，！



阿里山林業鐵路加開元旦祝山線觀日列車，讓旅人清晨到聞名全球的祝山平台迎接第一道曙光。照片阿里山賓館提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

12月即將進入中旬，象徵2025年即將走進尾聲，準備好去如何跨年迎新嗎？或打算到哪個絕美秘境欣賞今年最後日落、迎接第一個日出呢？其中被許多遊客列為迎新年曙光的熱門景點──「阿里山」，從《國家地理雜誌》推薦小笠原山觀景台、到榮獲金質獎特優全台最高鐵道祝山車站欣賞紅楓、祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」，同時欣賞到奇特的自然景觀與美麗日落，在在都是年終必訪秘境！其中位於阿里山森林遊樂園區中心點──「阿里山賓館」在這個充滿新年新希望的時間點中，推「曙光日出專案」，邀旅人輕鬆追日，在高海拔慈雲寺欣賞晚霞和日落美景，獨享阿里山賓館房客專屬雲瀑夕陽景致，迎接嶄新一年！



2026元旦到金質獎特優全台最高鐵道祝山車站欣賞紅楓、祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」。照片阿里山賓館





歲末迎新眾所期待的阿里山「日出印象音樂會」，即將於2026年1月1日清晨5:30~7:30祝山觀日平台舉行。今年林業鐵路特別加開元旦祝山線觀日列車，自清晨2:50起發車前往祝山，回程首班車時間為上午7時15分、末班車為上午9時15分。遊客搭乘林鐵抵達祝山車站後，可先至祝山觀日平台聆聽阿里山「日出印象音樂會」，新年阿里山首場音樂會由董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團等單位演出，而民眾約可在清早7時05分欣賞玉山群峰嶄露第一道曙光，來迎接2026新一年的到來。





入住阿里山賓館房客獨享7樓景觀平台夕陽餘暉、磅礡雲海流瀑。照片阿里山賓館







阿里山森林步道前往神木遺跡。照片阿里山賓館





而沒有搶搭上元旦祝山線觀日列車的遊客也不用氣餒，阿里山森林遊樂園區中心點的阿里山賓館，推出「曙光日出」專案，入住即贈祝山線來回火車票，遊客不用特別起早，就能到小笠原山欣賞日出，一次看遍中央山脈、玉山山脈及阿里山山脈。除了在阿里山感受音樂、美景、曙光之美，還有一個絕佳的觀景方式，散步到阿里山賓館鄰近的慈雲寺，沉浸在能欣賞到阿里山雲海、晚霞與落日，景色如畫的金色山頭絕美之景。









阿里山慈雲寺照片出處 阿里山賓館







歲末年終，阿里山慈雲寺銀杏與一旁的鐘樓、青楓，是很遊客喜愛拍照的景點。照片出處 阿里山賓館



慈雲寺不僅是阿里山著名的宗教聖地，也是通往神木遺跡步道的起點之一，傍晚沿著步道漫步，夕陽餘暉灑落雲海，金黃色的光影隨風流動，靜謐而壯麗！站在寺內，視野遼闊，可遠眺阿里山聚落及塔山，慈雲寺銀杏與一旁的鐘樓、青楓，是很多人喜愛拍照的景點，銀杏與青楓透著陽光，映照出綠黃紅漸變色彩，美不勝收；還可以順遊阿里山神木遺跡，在神木車站搭小火車感受森鐵的魅力，體力好的想要在元旦開啟活力的新氣象，可以一路再到姐妹潭旁，鄒族心目中的聖山塔山奇岩登山，在2026新年的第一天，實現追日、雲海，森林、鐵道探索阿里山自然奧妙，以身體力行的方式來迎接充滿新年新希望一年的開始。







