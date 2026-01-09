阿里山迎瑞雪 小笠原山月光雲海祝山車站浪漫詩意

記者鍾和風/高雄報導

受到大陸冷氣團影響，元月8日阿里山清晨開始飄下第一場雪，祝山車站、小笠山等雪花紛飛，雪後的寒冷天氣與晴朗夜空讓月光更顯清澈，灑在翻騰的雲海，如詩如畫般，與日出雲海不同，月光雲海更添寧靜與浪漫，也吸引許多遊客上山一睹這迷人的奇幻景色。

阿里山下雪後的月光雲海給人寧靜、浪漫。(圖/阿里山賓館提供)

相隔10年，阿里山飄下第一場雪，月光雲海常發生在寒流來襲、氣溫夠低或有降雪，且夜晚有月亮時，水氣在山谷中凝結成雲海，被月光照亮，呈現出靜謐而壯麗的銀色或白色世界，小笠原山和祝山月光雲海是可遇不可求的絕美景致，一旦出現，那種月光下翻湧的動感與靜謐，絕對是難忘的體驗。

阿里山賓館即日起至2月13日止，入住指定房型享8折起優惠。(圖/阿里山賓館提供)

阿里山國家森林遊樂區的小笠原山位於高海拔，擁有視野開闊的絕佳視野，入住房客可就近自行前往小笠原山，欣賞無光害璀璨星空、迎接日出曙光、享受高山芬多精。行經小笠原山必經的國家級飯店阿里山賓館，即日起至2月13日入住指定房型享8折起優惠，運氣好的話有機會欣賞到比日出雲海更難得的月光雲海奇景！

阿里山賓館提供旅客免費接駁巴士至阿里山車站搭乘小火車至祝山車站、再到小笠原山，房客也可到7樓景觀平台，欣賞夢幻雲海日落美景，以嶄新的心情迎接美好的2026年！