Yahoo奇摩旅遊編輯部

阿里山迎2026曙光 林鐵觀日列車12/10起預售、日出印象音樂會資訊一次看！

Yahoo奇摩旅遊編輯部
迎曙光也是很多人慶祝跨年的方式（圖片來源：Getty Creative）
迎曙光也是很多人慶祝跨年的方式（圖片來源：Getty Creative）

阿里山日出是不少人的必看旅遊美景名單之一，2025即將結束，為了疏運於阿里山國家森林遊樂區迎接元旦第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路於元旦當日清晨2:50開行第一班祝山觀日列車。自114年12月10日上午9:00起，接受團體電話預約，12月18日上午6:00起開放個人網路訂票，想追曙光的朋友記得提早預購車票！

（★小提醒：因山上天氣較不穩定且溫度偏低，請特別注意保暖措施，建議採洋蔥式穿法及穿可防滑的鞋子，並記得攜帶雨具及充足飲水）

阿里山2026元旦祝山觀日列車資訊

◆活動時間：2026年1月1日清晨2:50至9:15（含去程與回程班次）

◆活動內容：

  • 元旦觀日列車自清晨2:50起陸續發車前往祝山

  • 祝山觀日平台、小笠原山觀景台可欣賞約於7:05出現的日出

  • 「日出印象音樂會」登場，由董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團演出。

  • 祝山站回程首班車7:15、末班車9:15，每15～20分鐘一班。

  • 列車時刻表可至阿里山林鐵官網與臉書粉絲團查詢。

  • 更多資訊：阿里山林業鐵路及文化資產管理處官網阿里山林業鐵路及文化產管理處粉絲專頁

小笠原山觀景台（圖片來源：Getty Creative）
小笠原山觀景台（圖片來源：Getty Creative）

團體、個人票預購資訊

◆團體票預購：為了分流購票人潮，阿里山林業鐵路及文化資產管理處將於114年12月10日上午9:00起至12月13日下午16:00止，開放50人以上團體電話預約，去回程共21班次列車(3,100張車票)，訂票專線05-2679200(阿里山車站)。

廣告

◆個人票預購：個人票於12月18日上午6:00起至12月31日上午12:00止，開放網路訂票，每人每次限購6張票。

◆現場購票：於12月31日下午13:00起至17:00止到阿里山車站1F購票。網路訂票與現場購票去回程共計3,900張車票。

◆未售完車票：未售完車票從元旦凌晨2:20起，可於阿里山車站1F購買，每人每次限購10張，售完為止。

◆貼心提醒：建議提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候，網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全台7-11便利商店取票。

2026元旦祝山觀日列車時刻表（圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處）
2026元旦祝山觀日列車時刻表（圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

日出印象音樂會迎祝山曙光

除此之外，還可在榮獲金質獎特優的全台鐵路最高祝山車站（第一座採用智慧生態照明的車站）欣賞紅楓之外，還能再到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」（由董事長樂團、Skyline 天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團等演出），及小笠原山觀景平台迎接星星、月亮及玉山群峰嶄露曙光(約7:05左右)，回程第1班發車時間為7:15，末班車為9:15。

  • 日期：2026年1月1日5:30～7:30

  • 地點：阿里山祝山觀日平台（停機坪）

  • 演出卡司：董事長樂團、Skyline 天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團、高蕾雅

  • 更多資訊：阿里山日出印象音樂會

祝山觀日平台（圖片來源：Getty Creative）
祝山觀日平台（圖片來源：Getty Creative）

👉 看更多：

阿里山林鐵113歲生日慶推限定款車票 節慶列車遊程、4款票面&限量隱藏款、林鐵時光市集資訊一次看！

【阿里山小火車總整理】栩悅號、福森號加入營運，阿里山小火車預計7/1恢復全線通車！車站路線訂票、賞櫻景點一次看！

台鐵、阿里山林鐵觀光列車總整理8大列車行駛路線、行駛時間、訂票方式、車廂特色一次看！｜【旅遊攻略】

資料來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！

其他人也在看

朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火

朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火

朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前53
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

EBC東森新聞 ・ 1 天前8
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」　北台灣恐剩10℃

羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」　北台灣恐剩10℃

（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]

引新聞 ・ 1 天前7
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失　只靠「1治療」創奇蹟

74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失　只靠「1治療」創奇蹟

一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。

三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前46
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中　網全瘋了：太強！

忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中　網全瘋了：太強！

一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。

中天新聞網 ・ 21 小時前32
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福

MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福

大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」

中時新聞網 ・ 19 小時前9
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」　日網：謝謝妳台灣

超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」　日網：謝謝妳台灣

即時中心／林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞；最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，部分日本網友留言「台湾、ありがとう」致謝。

民視 ・ 43 分鐘前9
吃雞胸肉和花椰菜減肥　女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了

吃雞胸肉和花椰菜減肥　女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了

以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前31
MLB》大谷翔平行善不欲人知　教頭透露幫隊友母親出醫藥費

MLB》大谷翔平行善不欲人知　教頭透露幫隊友母親出醫藥費

洛杉磯道奇球星大谷翔平近期正式成立自己的基金會從事公益活動，但在此之前他行善就不遺餘力，除了像洛杉磯野火捐款賑災這類公開資訊之外，還有許多默默行善不為人知的故事。

TSNA ・ 2 小時前7
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰　「最痛的是范姜彥豐」

獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰　「最痛的是范姜彥豐」

粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前204
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」　還原崩潰過程驚喊：這是入侵

林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」　還原崩潰過程驚喊：這是入侵

影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。

鏡報 ・ 21 小時前113
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋

成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋

生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。

民視 ・ 1 天前497
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？

青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？

[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...

今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前192
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘

賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘

民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......

風傳媒 ・ 1 天前236
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄

岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄

哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前26
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲　蔡英文也講話了

賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲　蔡英文也講話了

賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。

中天新聞網 ・ 1 天前216
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他幫護航臉書慘被灌爆

賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他幫護航臉書慘被灌爆

[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，恐造成影響；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會淚崩道歉；對...

今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前243
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了

小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了

娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。

民視 ・ 19 小時前4
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭

納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭

納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前44
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度

週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度

隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。

中天新聞網 ・ 16 小時前1