阿里山迎2026曙光 林鐵觀日列車12/10起預售、日出印象音樂會資訊一次看！

阿里山日出是不少人的必看旅遊美景名單之一，2025即將結束，為了疏運於阿里山國家森林遊樂區迎接元旦第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路於元旦當日清晨2:50開行第一班祝山觀日列車。自114年12月10日上午9:00起，接受團體電話預約，12月18日上午6:00起開放個人網路訂票，想追曙光的朋友記得提早預購車票！

（★小提醒：因山上天氣較不穩定且溫度偏低，請特別注意保暖措施，建議採洋蔥式穿法及穿可防滑的鞋子，並記得攜帶雨具及充足飲水）

阿里山2026元旦祝山觀日列車資訊

◆活動時間：2026年1月1日清晨2:50至9:15（含去程與回程班次）

◆活動內容：

小笠原山觀景台（圖片來源：Getty Creative）

團體、個人票預購資訊

◆團體票預購：為了分流購票人潮，阿里山林業鐵路及文化資產管理處將於114年12月10日上午9:00起至12月13日下午16:00止，開放50人以上團體電話預約，去回程共21班次列車(3,100張車票)，訂票專線05-2679200(阿里山車站)。

◆個人票預購：個人票於12月18日上午6:00起至12月31日上午12:00止，開放網路訂票，每人每次限購6張票。

◆現場購票：於12月31日下午13:00起至17:00止到阿里山車站1F購票。網路訂票與現場購票去回程共計3,900張車票。

◆未售完車票：未售完車票從元旦凌晨2:20起，可於阿里山車站1F購買，每人每次限購10張，售完為止。

◆貼心提醒：建議提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候，網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全台7-11便利商店取票。

2026元旦祝山觀日列車時刻表（圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

日出印象音樂會迎祝山曙光

除此之外，還可在榮獲金質獎特優的全台鐵路最高祝山車站（第一座採用智慧生態照明的車站）欣賞紅楓之外，還能再到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」（由董事長樂團、Skyline 天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團等演出），及小笠原山觀景平台迎接星星、月亮及玉山群峰嶄露曙光(約7:05左右)，回程第1班發車時間為7:15，末班車為9:15。

祝山觀日平台（圖片來源：Getty Creative）

資料來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處

資料整理：Vinge

