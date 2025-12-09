阿里山迎2026曙光 林鐵觀日列車12/10起預售、日出印象音樂會資訊一次看！
阿里山日出是不少人的必看旅遊美景名單之一，2025即將結束，為了疏運於阿里山國家森林遊樂區迎接元旦第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路於元旦當日清晨2:50開行第一班祝山觀日列車。自114年12月10日上午9:00起，接受團體電話預約，12月18日上午6:00起開放個人網路訂票，想追曙光的朋友記得提早預購車票！
（★小提醒：因山上天氣較不穩定且溫度偏低，請特別注意保暖措施，建議採洋蔥式穿法及穿可防滑的鞋子，並記得攜帶雨具及充足飲水）
阿里山2026元旦祝山觀日列車資訊
◆活動時間：2026年1月1日清晨2:50至9:15（含去程與回程班次）
◆活動內容：
元旦觀日列車自清晨2:50起陸續發車前往祝山
祝山觀日平台、小笠原山觀景台可欣賞約於7:05出現的日出
「日出印象音樂會」登場，由董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團演出。
祝山站回程首班車7:15、末班車9:15，每15～20分鐘一班。
列車時刻表可至阿里山林鐵官網與臉書粉絲團查詢。
團體、個人票預購資訊
◆團體票預購：為了分流購票人潮，阿里山林業鐵路及文化資產管理處將於114年12月10日上午9:00起至12月13日下午16:00止，開放50人以上團體電話預約，去回程共21班次列車(3,100張車票)，訂票專線05-2679200(阿里山車站)。
◆個人票預購：個人票於12月18日上午6:00起至12月31日上午12:00止，開放網路訂票，每人每次限購6張票。
◆現場購票：於12月31日下午13:00起至17:00止到阿里山車站1F購票。網路訂票與現場購票去回程共計3,900張車票。
◆未售完車票：未售完車票從元旦凌晨2:20起，可於阿里山車站1F購買，每人每次限購10張，售完為止。
◆貼心提醒：建議提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候，網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全台7-11便利商店取票。
日出印象音樂會迎祝山曙光
除此之外，還可在榮獲金質獎特優的全台鐵路最高祝山車站（第一座採用智慧生態照明的車站）欣賞紅楓之外，還能再到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」（由董事長樂團、Skyline 天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團等演出），及小笠原山觀景平台迎接星星、月亮及玉山群峰嶄露曙光(約7:05左右)，回程第1班發車時間為7:15，末班車為9:15。
日期：2026年1月1日5:30～7:30
地點：阿里山祝山觀日平台（停機坪）
演出卡司：董事長樂團、Skyline 天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團、高蕾雅
更多資訊：阿里山日出印象音樂會
阿里山林鐵113歲生日慶推限定款車票 節慶列車遊程、4款票面&限量隱藏款、林鐵時光市集資訊一次看！
【阿里山小火車總整理】栩悅號、福森號加入營運，阿里山小火車預計7/1恢復全線通車！車站路線訂票、賞櫻景點一次看！
台鐵、阿里山林鐵觀光列車總整理8大列車行駛路線、行駛時間、訂票方式、車廂特色一次看！｜【旅遊攻略】
資料來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處
資料整理：Vinge
