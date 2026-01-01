阿里山迎2026首道曙光 雲霧遮日出遊客熱情不減

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）阿里山國家森林遊樂區今天清晨湧入數千人參加「阿里山日出印象音樂會」，要迎接2026年首道曙光，而預定日出時刻，太陽雖躲在雲霧中，但遊客熱情不減，互祝新年快樂。

遊客凌晨陸續搭阿里山小火車或徒步到阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台等處，在寒風中等日出、聆賞音樂會。

為迎接「2026台灣燈會在嘉義」，嘉義縣長翁章梁邀農業部林業及自然保育署處長汪昭華、美國在台協會高雄分處長張子霖與民主進步黨籍立法委員陳冠廷等，共同在音樂會舞台上為燈會啟動60天倒數。

翁章梁表示，2026年祝福全台灣與大家都平安，而嘉義縣政府前廣場同步展出燈會倒數燈箱，邀民眾倒數迎接燈會。今年3月燈會期間除有台灣及國際燈組，表演活動匯集13組國際團隊及超過30組國內頂尖團隊，展現110場世界級藝術饗宴。

音樂會從清晨5時30分開始，樂興之時管絃樂團、歌手高蕾雅、Skyline天際線融合爵士樂團與董事長樂團接續演出，接近7時5分預定日出時刻，Skyline天際線融合爵士樂團演奏爵士版「快樂頌」迎日出，但現場雲霧濃、只覺天色漸白，不見2026年首道曙光現身。

高蕾雅在台上說，這是阿里山迷人的地方，景象萬千變化，身為阿里山的女兒，在阿里山上看到的日出也不超過10次；壓軸的董事長樂團演出「嘉義優先」、「向前行」與「眾神護台灣」等歌曲，將現場氣氛炒到最高點。（編輯：李明宗）1150101