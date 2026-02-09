阿里山鄉運登場 「我不抽菸、不喝酒、不嚼檳榔」

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣阿里山鄉運動會7日盛大登場，阿里山鄉衛生所加入開幕進場表演行列，號召部落青年透過熱力四射的舞蹈與嘹亮口號高喊「我運動，我不抽菸、不喝酒、不嚼檳榔！」，在歡樂慶典中展現部落守護健康的堅定態度。



衛生所主任張泰昇表示，阿里山鄉地處高山且部落分散，醫療資源不易取得，為強調「預防勝於治療」的重要性，衛生所透過全鄉運動會將宣導轉化為在地文化的一部分，以舞蹈及手拿牌與族人互動，讓觀念更容易「聽得見、記得住、做得到」，鼓勵大家從規律運動出發，遠離菸、酒、檳榔等危害因子，降低心血管疾病與口腔癌等風險。



嘉義縣衛生局長趙紋華指出，嘉義縣持續推動菸檳酒防制，需要深入各鄉鎮市宣導，才能把「拒菸、拒檳、節酒」的觀念向外推廣，也更容易讓鄉親把觀念轉化為實際行動。



趙局長提醒，過量飲酒、吸菸或嚼食檳榔皆有害健康，其中檳榔與口腔病變、口腔癌密切相關，若再結合菸酒習慣，將對身體造成更大影響，呼籲民眾戒除菸檳酒，如需協助可向各鄉鎮市衛生所洽詢，或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，由專業人員提供諮詢與支持。