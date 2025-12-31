阿里山鐵路串聯台日歷史記憶 蔡易餘倡聯手跨國申請世界遺產

民進黨立委蔡易餘表示，阿里山森林鐵路承載台日歷史與文化交流記憶，具備世界文化遺產潛力，盼透過台僑與日本國會議員合作，推動台日跨國申請。（圖／CTWANT攝影組）

民進黨立委蔡易餘今（31）日表示，阿里山森林鐵路不僅是台灣重要觀光資產，也承載台日歷史與文化交流記憶。隨著阿里山鐵路獲《紐約時報》選為「2025年全球最值得造訪的52個觀光勝地」之一，他指出，雖然台灣受限於非聯合國會員國身分，無法單獨申請世界文化遺產，但建請僑委會未來可結合台僑與日本國會議員，由日方出面推動台日跨國申請。

近年來，台灣旅遊觀光產業持續吸引國際目光，除了台式美食與夜市文化深受外籍旅客喜愛之外，豐富多元的自然景觀同樣成為重要亮點。從高山百岳、森林鐵道到海岸與步道系統，不同型態的地景吸引各類旅客專程來台探索。隨著登山健行、徒步旅行等戶外活動逐漸成為主流，加上後疫情時代民眾更加重視身心健康與生活品質，走進森林、親近山野、感受自然芬多精，已成為現代旅遊與生活的重要趨勢。

廣告 廣告

作為台灣極具代表性的觀光與文化資產，阿里山森林鐵路日前獲《紐約時報》選為「2025年全球最值得造訪的52個觀光勝地」之一，再度引發外界對其文化與歷史價值的關注。蔡易餘指出，阿里山鐵路不僅串聯二延平步道、小火車、日出等知名景點，其古老車廂深入高山的行程體驗，更讓國際旅客感受到獨特的歷史氛 圍。

阿里山森林鐵路沿線串聯小火車、日出、森林步道等景點，每年吸引來自世界各地旅客造訪，成為台灣具代表性的觀光與文化地標。（圖／阿里山國家風景區管理處提供）

蔡易餘回顧，阿里山鐵路為日治時期所興建，原本是為了將阿里山檜木運往日本，至今日本多處重要歷史建築仍可見阿里山檜木的身影，包括曾被列為世界文化遺產的法隆寺佛堂，顯示這條鐵路在台日歷史、經濟與文化交流中具有關鍵地位。

他認為，阿里山鐵路從平地延伸至高山，沿線工程與路線設計充滿巧思，如今台灣也將鐵路沿線各站點與景觀完整保存並發揚光大，整體具備申請世界文化遺產的高度條件。然而，受限於台灣非聯合國會員國身分，無法單獨提出申請，成為現實上的限制。

蔡易餘進一步建議僑委會，可參考「絲綢之路」的跨國世界文化遺產模式，未來可由日本出面，結合台灣共同申請「台日跨國世界文化遺產」。他強調，阿里山鐵路本身就是串聯兩國歷史記憶、木材文化與經濟交流的重要象徵，若能透過台僑與日本國會議員的合作推動，將有助於讓這條鐵路在國際舞台上獲得更完整的文化定位。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平險淪無主屍「生前為何不收養乾兒子？」 律師揭關鍵：很多人做不到

昔鬧翻曹西平！包偉銘聞噩耗頻問「是真的嗎」 雙方心結、破冰原因曝

難忍菸癮1／祝釩剛牽手火辣女伴 吞雲吐霧慘遭嫌棄