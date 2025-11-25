阿里山隔31年石虎再現 創嘉南發現點最高海拔紀錄

5日凌晨4時30分，紅外線自動相機鏡頭前出現一隻石虎，緩慢走在阿里山鄉里佳部落旁國有林地，這是阿里山鄉時隔31年，再次通報石虎現蹤。

林保署嘉義分署自然保育科長許玉青說：「這次的發現也是睽違31年以來，阿里山鄉再次拍到石虎的影像，同時它也是記錄到了嘉南地區海拔最高的石虎分布地點。」

林保署嘉義分署跟嘉義縣鄒族獵人協會、屏科大合作，以紅外線自動相機記錄，原本用來監測台灣黑熊熱點，卻意外拍到石虎。

這次出現也寫下嘉南地區石虎現蹤最高海拔紀錄，因為過去石虎在嘉義只有2筆資料記載，像是2018年中埔鄉、2022年國道1號嘉義交流道等較低海拔平地，這次出現在高海拔，相當珍貴。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷指出，「年輕的公石虎開始獨立以後，牠的習性就是會要去找新的地方，當作牠自己的領域、當做牠的地盤，零星出現在一些比較遠、沒有紀錄的縣市，或是稍微海拔高一點的地方，應該都是年輕的公石虎在探索新的環境。」

台灣石虎保育協會表示，最近2、3年，石虎活動範圍擴大到新竹跟苗栗接壤鄉鎮，雲林北邊也有一些鄉鎮發現石虎。

但是好幾個研究單位針對個體追蹤研究發現，石虎整體死亡率還是很高，原本僅存的分布範圍族群沒有變得更好，推估是有些區域的石虎族群增加再往外擴散，或是中部淺山平地的棲地狀況持續變糟，讓新生個體往外尋找其它棲地，因而出現零星紀錄。