阿里山雪後現月光雲海星空奇景 旅宿推優惠吸引遊客朝聖

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】受到大陸冷氣團影響，阿里山1月8日清晨迎來相隔10年的首場降雪，祝山車站、小笠原山一帶白雪紛飛。雪後寒冷天氣搭配晴朗夜空，形成罕見的月光雲海與璀璨星空奇景，位於小笠原山必經路線的國家級飯店阿里山賓館同步推出住房優惠，即日起至2月13日止，期望吸引遊客上山住宿朝聖。

阿里山星空、月光、雲海美景。(圖／業者提供)

阿里山雪後夜晚水氣充足、氣溫驟降，加上月亮高掛，山谷間雲海在月光映照下翻湧流動，呈現出銀白色的靜謐景象，與常見的日出雲海截然不同，增添浪漫氛圍。月光雲海多出現在寒流來襲或降雪後的夜晚，條件嚴苛、可遇不可求，小笠原山及祝山一帶更被視為最佳觀賞地點之一。

小笠原山位於阿里山國家森林遊樂區高海拔地段，視野遼闊，是觀星、賞雲海與迎接日出的熱門景點。入住阿里山賓館的旅客，可就近前往小笠原山欣賞無光害星空，感受高山芬多精；該飯店亦提供免費接駁巴士，接送旅客至阿里山車站轉乘森林小火車前往祝山車站，再步行至小笠原山觀景。

祝山車站8日降下瑞雪。(圖／業者提供)

此外，房客也可登上阿里山賓館7樓景觀平台，遠眺雲海日落與山嵐變化，在雪後純淨的山林景致中，迎接嶄新的2026年。業者表示，若天候條件配合，旅客將有機會一睹比日出雲海更為難得的月光雲海奇景。