阿里山雪後迎星空與月光雲海奇景 阿里山賓館推指定房型優惠8折起

受到大陸冷氣團影響，阿里山於1月8日清晨迎來睽違多年的降雪景象，祝山車站與小笠原山一帶雪花紛飛，為高山披上一層銀白外衣。雪後低溫搭配晴朗夜空，不僅讓星空格外璀璨，月光灑落在山谷間翻騰的雲海上，更勾勒出靜謐而浪漫的「月光雲海」奇景，吸引不少遊客夜宿山城，只為一睹這可遇不可求的高山美景。

↑圖說：受到大陸冷氣團影響，元月8日阿里山飄下2026第一場雪，祝山車站雪花紛飛。（圖片來源：阿里山賓館提供）

相隔約十年再度降雪，阿里山的冬日景致格外迷人。專家指出，月光雲海多出現在寒流來襲、氣溫偏低或降雪過後，且夜間有月亮照耀的條件下，當水氣在山谷中凝結成雲海，經月光映照，便形成銀白色、層次分明的夢幻景象。與日出雲海的磅礡壯麗不同，月光雲海更顯靜謐悠遠，小笠原山與祝山一帶的夜色流動，在月色與星空交織下，成為令旅人難忘的視覺饗宴。

↑圖說：在月色與星空交織下，月光雲海更顯靜謐悠遠。（圖片來源：阿里山賓館提供）

位於小笠原山必經路線上的阿里山賓館，因地利之便成為不少旅客賞景首選。館方表示，即日起至2月13日止，推出入住指定房型8折起優惠，讓旅客在冬季高山美景中，放慢腳步、細細感受自然變化。運氣好的房客，不僅能欣賞星空與日出雲海，還有機會目睹比日出更罕見的月光雲海。

↑圖說：阿里山賓館從即日起至2月13日止，推出入住指定房型8折起優惠，讓旅客在冬季高山美景中，放慢腳步、細細感受自然變化。（圖片來源：阿里山賓館提供）

阿里山國家森林遊樂區內的小笠原山海拔高、視野遼闊，是欣賞星空、雲海與日出的絕佳地點。入住阿里山賓館的旅客，可就近前往小笠原山健行賞景，或利用館方提供的免費接駁服務，前往阿里山車站搭乘小火車至祝山車站，再步行登山。此外，賓館7樓景觀平台也能遠眺雲海日落與山巒層疊的景色，為旅程增添一份從容與詩意。館方期盼，在雪後星空與雲海相伴下，邀請旅人以嶄新心情迎接2026年的到來。

