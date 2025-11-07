阿里山雲海楓紅夢幻登場 阿里山賓館推「玩攝楓紅假期」限定體驗

秋冬交替的阿里山正迎來一年中最夢幻的時刻。被《紐約時報》與《國家地理雜誌》譽為「全球必訪旅遊勝地」的阿里山，隨著滿山青楓與紅榨槭漸染紅黃橙綠的層層色彩，吸引無數遊客登山追楓、賞雲海、看日出。位於園區中心的阿里山賓館今年特別推出「玩攝阿里山楓紅假期」，邀請知名生態攝影達人黃源明親自帶領遊客，捕捉楓紅與雲海交織的夢幻瞬間。

↑圖說：阿里山賓館邀請阿里山生態攝影達人黃源明帶路，前往楓紅秘境美拍夢幻楓情。（圖片來源：黃源明提供）

阿里山的楓葉觀賞期約自11月中旬延續至12月下旬，熱門賞楓景點包括小笠原山觀景平台、慈雲寺、沼平車站及對高岳車站等。凡於12月5日、12日及19日入住阿里山賓館的旅客，即可隨同黃源明參加「楓紅秘境攝影導覽」，搭乘祝山線電動遊園車前往海拔2488公尺的小笠原山平台，於360度無死角的視野下欣賞雲海翻騰、遠眺玉山群峰，並拍下阿里山秋冬最迷人的楓紅畫面。

↑圖說：阿里山小笠原山360無死角欣賞滿山滿谷楓紅景色（圖片來源：阿里山林鐵及文資處吳明瀚拍攝）

黃源明表示，小笠原山是阿里山最具代表性的「六星級秘境」，其壯麗雲海與層疊楓紅堪稱自然界的絕景。此次受邀領隊，他將帶領賓館住客邊聆聽生態導覽邊體驗攝影之樂，從森林鐵道的律動到日落雲瀑的流轉，盡收阿里山季節變幻之美。

↑圖說：阿里山秋冬天氣乾爽穩定，是觀賞雲海的最佳季節（圖片來源：阿里山賓館提供）

阿里山賓館指出，飯店擁有絕佳地理位置與視野，旅客可於7樓觀景台遠眺塔山與雲海，或於傍晚欣賞夕陽餘暉與流動雲瀑；體力佳的遊客也能步行登上祝山步道，親迎黎明曙光。館內同時推出秋冬限定料理，讓旅客在雲霧環繞間享受暖心美饌。

為迎接歲末旅遊熱潮，阿里山賓館同步推出兩大住房專案。「玩攝阿里山楓紅假期」於11月13日開放官網訂房，限量12月5、12、19日入住；另一款「日出曙光」專案即日起至2025年12月30日止開放銷售，入住即贈祝山觀日火車票。飯店邀請民眾趁著年底假期，規劃一場結合森林步道、雲海楓紅與小火車的慢旅之旅，沉浸阿里山的四季詩意。

