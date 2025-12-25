阿里山雷達站爆軍紀醜聞！ 副站長揪酗酒還拍「裸露照」

負責監控台灣海峽共軍動態的阿里山雷達站，驚爆重大軍紀醜聞，一名莊姓上尉副站長被控隱瞞再婚身分，在交友網站上尋找女子約會，事後卻人間蒸發，元配甚至向受害女子索賠30萬元。該名副站長還曝光雷達站官兵經常性「集體酗酒」，甚至違規在營內「拍攝戰情室電腦」等離譜影像，軍方已對該名上尉副站長記兩大過，並予以調職處分。

戀愛20天才知...當了小三 理髮師被副站長正宮討30萬

負責監控台海共軍動態的阿里山雷達站，官兵飲酒失序的影像全被曝光，而帶頭酗酒的正是副站長，且其脫序行徑還不只於此。

廣告 廣告

軍官大聲歡呼桌上擺滿啤酒，其中一名男子還身穿迷彩服。圖／台視新聞

今年8月下旬，一名已婚的上尉副站長在網路交友軟體上認識一名理髮師，男方頻繁關懷、送花，卻隱瞞自己再婚事實，聊天訊息中還傳送營內飲酒、酒後失序的影像。

副站長莊姓上尉隱瞞自己再婚身分，還外傳營內飲酒、酒後失序等影像。圖／台視新聞製圖

此外，副站長更洩漏戰情室及雷達站內外影像，甚至在寢室內拍攝不當畫面，直到理髮師收到元配訊息，以「侵害配偶權」為由要求支付30萬元，才驚覺自己遭到感情欺騙。

理髮師戀愛20天才知當了小三，被副站長正宮討30萬。圖／台視新聞製圖

下場慘！營內飲酒拍片被記2大過 副站長明年1月將汰除

國防部調查後，針對在營內飲酒及違規拍攝等情事，依《陸海空軍懲罰法》、《國軍內部管理工作教範》及《國軍資通安全獎懲作業規定》，記該名上尉副站長兩大過，並調離阿里山雷達站。

另外，就其隱瞞婚姻身分與女子交往部分，再依《國軍人際關係行為規範》記過一次，並核定於明年1月1日以「不適服現役」退伍。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

國軍爆巨額求償！ 公費培訓生提前退伍遭求償

馬防部60名官兵涉洗錢詐騙 連江地檢署聲押禁見1人獲准

爆逾60官兵提供人頭帳戶給詐團 馬防部：已核予適處 依法究辦