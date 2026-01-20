阿里山青心烏龍茶油乾拌麵獲選2026台灣燈會嘉義限定伴手禮 番路茶香躍上燈會舞台

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】番路鄉農會出產必是好品備受喜愛，今又以「阿里山青心烏龍茶油乾拌麵」成功獲選為「2026台灣燈會在嘉義—嘉義縣農特產品聯名限定伴手禮」，成為全縣僅12項入選商品之一。這項產品將阿里山世界級茶香轉化為餐桌美味，以嶄新形式進入全國燈會場域，讓旅客在節慶氛圍中品味阿里山茶的不同風貌。

2026台灣燈會即將在嘉義盛大登場，嘉義縣政府為彰顯在地農產價值，特別策劃「嘉義縣農特產品聯名限定伴手禮」徵選活動。主辦單位從數百家通過「嘉義優鮮」認證的業者與產品中，經書面審查、包裝設計評比及市場可行性評估後，嚴選出12項代表性商品，番路鄉農會的茶油乾拌麵脫穎而出，展現高度競爭力與地方特色。

本次聯名禮盒外觀以馬年燈會為主題發想，融合燈會光影元素與阿里山山林意象，營造出喜氣且具文化意涵的視覺風格。整體設計兼具節慶氛圍與品牌識別度，不僅適合作為伴手禮，也具備收藏價值，讓旅客一眼就能聯想到嘉義與阿里山的在地風土。

在產品內涵上，番路鄉農會堅持「在地原料、風味創新」的開發理念。麵體採用具產銷履歷驗證的阿里山青心烏龍原片茶葉，將茶香自然融入麵條，兼顧彈滑口感與細緻茶韻。不同於一般調味麵，此款乾拌麵以茶香為核心，呈現清雅而富層次的高山茶特色。

醬料部分選用番路青農生產的100%純粹茶油，並搭配以黑豆釀造的醍醐味作為調味基底，風味清爽卻深邃。料理方式簡單，只需拌開醬料，再依喜好添加蔥花、雞蛋或黃瓜絲，即可完成一碗清雅不單薄、質樸有層次的茶香乾拌麵，適合家庭日常料理，也具備進入餐飲通路的潛力。

阿里山茶長期享譽國際，過往多以茶葉或茶飲形式為人熟知。此次番路鄉農會以「茶入麵、茶油入味」的方式呈現，並非改變茶的本質，而是透過不同載體展現阿里山茶的多元風味，讓旅客透過味覺體驗重新認識在地茶文化。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，這款產品自研發到上市歷時超過一年，從茶葉選料、麵體配方、茶油比例到包裝設計，均經過反覆測試與調整，力求呈現最具代表性的阿里山風味。

她指出，過去旅客對阿里山茶的印象多停留在茶葉本身，透過乾拌麵的形式，讓茶香走進餐桌日常，也讓更多年輕族群與國內外旅客，以不同角度認識阿里山茶文化。

趙幸芳進一步強調，此項產品串聯阿里山茶農、番路青農與農會研發資源，展現農會在品質把關、產品整合與市場拓展上的角色。她期待藉由2026台灣燈會這個大型平台，讓更多人不只是聽聞阿里山茶，而是真正「品嚐、體驗並記住」阿里山茶的風味。

自聯名伴手禮名單公布以來，已陸續引起企業採購、飯店餐飲體系與旅宿業者關注，多家單位主動接洽並展開批量預購，累計訂單已達上千盒以上，顯示市場對具在地識別度與文化內涵的伴手禮需求持續成長，相關訂單將於燈會正式發表後分批出貨。

消費者亦可至番路鄉農會「飲冰柿茶集」選購，或洽詢訂購專線05-259-1360。番路鄉農會表示，期盼透過燈會聯名商品，讓更多旅客品味阿里山茶香，也看見番路農業轉型與品牌升級的成果。

圖：番路鄉農會出產必是好品備受喜愛，今又以「阿里山青心烏龍茶油乾拌麵」成功獲選為「2026台灣燈會在嘉義—嘉義縣農特產品聯名限定伴手禮」，成為全縣僅12項入選商品之一。（記者吳瑞興翻攝）