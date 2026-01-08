阿里山飄雪20分鐘 前次為2018年

（中央社記者張雄風台北8日電）交通部中央氣象署今天表示，阿里山氣象站低溫約攝氏1度，上午近9時短暫飄雪20分鐘；根據氣象署紀錄，前次阿里山飄雪是在2018年。

氣象署表示，阿里山氣象站於今天上午8時55分至9時15分短暫下雪，目前雪已停。阿里山站清晨最低溫於早上7時，為1.1度。

氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，今天中高層水氣稍多，剛好水氣移至阿里山一帶，加上高山溫度低，因此有短暫降雪的情形。

蔡伊其表示，根據紀錄，前次阿里山氣象站觀測到飄雪是2018年1月10日；在2020年1月27日有下霰的情況。

廣告 廣告

另外，氣象署表示，玉山於昨天深夜有固態降水。蔡伊其補充指出，今天玉山低溫約零下5度，但上午未直接觀測到飄雪的情況，不過，有霧淞的現象。

蔡伊其說，今天高山溫度皆達降雪標準，能否下雪仍需水氣配合；就算未飄雪，仍易有地面結冰的情況，行車用路及登山須注意路況安全及嚴防霜害。（編輯：管中 維）1150108