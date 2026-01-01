阿里山首例！台灣黑熊入侵工寮翻冰箱 暴力吃罐頭

工寮內存放的食物、罐頭遭強大外力破壞（左圖），加上冰箱上有大型動物抓痕，懷疑是台灣黑熊太餓潛入；民眾發現時，工寮內的冰箱（右圖）已被開啟。（林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

台灣黑熊入侵工寮地點。（林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

林業及自然保育署嘉義分署去年114年12月31日，獲報阿里山鄉達邦村有台灣黑熊入侵工寮翻找食物紀錄，這也是阿里山區首次有台灣黑熊入侵工寮正式紀錄，現場食物及罐頭明顯被破壞、吃光，嘉義分署派員至現場勘查後，已架設紅外線自動相機進行監測，並發給民眾熊鈴及防熊噴霧作為安全防護。

左下角紅點為本次發現黑熊入侵工寮地點。（林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

工寮位於嘉義縣阿里山鄉達邦村海拔1129公尺，此為阿里山地區首次發現黑熊入侵工寮紀錄。（林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

林保署嘉義分署說明，遭黑熊入侵的工寮位於海拔1129公尺的阿里山達邦部落，距嘉義分署近年拍到黑熊點位最近的距離為3.8公里，民眾因發現工寮內的冰箱被開啟，食物及儲放的罐頭遭強大外力破壞，加上冰箱上有大型動物抓痕，懷疑是台灣黑熊太餓潛入。

嘉義分署派員到場，從現場殘留跡證研判，判定台灣黑熊所為，嘉義分署分署長李定忠表示，林業及自然保育署積極推動台灣黑熊保育，但更重視山村部落居民的生計與人身安全，會全力防範黑熊入侵帶來的人熊衝突。

由於達邦社區已參與林業保育署的「台灣黑熊生態給付計畫」，社區已加強巡護並注意居民安全。嘉義分署為感謝居民主動通報，將依台灣黑熊生態服務給付計畫核發入侵通報及配合監測的獎勵金；另如經查有財物損失情形，亦將核實補償。

嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會長期合作原住民狩獵自主管理之推動，因此分署借重其山林智慧，請獵人協助留意達邦地區黑熊出沒獸徑及痕跡，並向居民宣導工寮勿存放食物，嘉義分署後續也將邀請相關專家至現場勘查，共同研商更完善的防熊策略。

林業保育署嘉義分署呼籲民眾如有發現台灣黑熊請協助通報。（林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

林業保育署嘉義分署呼籲，近年嘉義山區迭有黑熊出沒，戶外垃圾、廚餘或飼料應妥善收納，如有發現黑熊，請立即通報嘉義分署或鄰近工作站，亦可撥打24小時專線0800-000-930（您您您 救山林)。

