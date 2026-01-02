阿里山首例！台灣黑熊跨年夜闖空門 開冰箱掃光罐頭…狼藉現場主人傻了
記者張雅筑／嘉義報導
就在大家歡慶跨年之際，阿里山區的「原住民」——臺灣黑熊來敲門了！林業及自然保育署嘉義分署在去（2025）年12月31日接到阿里山鄉達邦村居民的通報，對方驚訝萬分的表示，自家工寮遭黑熊「闖空門」，牠大搖大擺地趁著夜色昏暗且四下無人時闖入，接著開冰箱、找美食。居民說，發現時，裡頭儲放的食物和罐頭全被掃蕩一空！據悉，這是阿里山區首度留下黑熊入室造訪的正式紀錄。
真是名副其實的跨年夜驚喜與驚嚇！去年的最後一天，阿里山鄉達邦村居民表示，自家位於海拔1,129公尺的工寮遭台灣黑熊闖入，該熊不僅熟練地打開冰箱翻找食物，最重要的是，裡頭準備過節的食物和儲放的罐頭全都被一掃而空。嘉義分署接獲通報後，第一時間就派員趕往現場，不僅架設了紅外線相機準備捕捉黑熊身影，更貼心地為當地居民配備了熊鈴與防熊噴霧，確保大家在巡田、進出山林時能安全無虞。
嘉義分署分署長李定忠感性地說：「我們非常重視黑熊的保育，但部落居民的生計與安全更是我們的第一考量！」他強調，分署會全力以赴，避免黑熊因為愛吃而造成人熊衝突，讓居民與黑熊能當「好鄰居」而不是「競爭者」。
「發現熊蹤別害怕，第一時間通報，獎金、補償雙重保障，讓您護山也護荷包！」值得讚許的是，達邦社區平時就積極參與「臺灣黑熊生態給付計畫」，這次居民第一時間通報，不僅能獲得通報獎勵金，後續若配合監測還有獎勵金可以拿。若查出有財物損失，分署也會核實補償，絕對不讓熱心保育的村民吃虧。簡單來說，被黑熊吃掉的罐頭和財物損失，嘉義分署會核實補償給該村民，讓村民「不虧本」也能做保育。
為了因應這位重量級訪客，嘉義分署特別找來了「最強外援」，也就是嘉義縣鄒族獵人協會。分署將借重獵人們豐富的山林智慧，協助尋找黑熊出沒的獸徑與痕跡，同時也將邀請專家實地勘查，為達邦地區量身打造一套「防熊戰略」。
嘉義分署表示，近年嘉義山區黑熊出沒頻率增加，這代表生態環境越來越好！但分署也語重心長提醒山區居民與工寮主人兩大防熊重要事項，如下：
1、垃圾、廚餘、飼料一定要妥善收納，不要成為黑熊的「免費自助餐」。
2、工寮內盡量不要存放誘人的食物。
若民眾真的與黑熊不期而遇，嘉義分署提醒，務必保持冷靜並立刻通報嘉義分署，或撥打24小時專線「0800-000-930」（您您您，救山林），大家一起學習與森林的主人和平共處，守護阿里山的山林之美。
