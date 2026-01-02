阿里山首例！台灣黑熊跨年夜闖空門 開冰箱掃光罐頭…狼藉現場主人傻了

記者張雅筑／嘉義報導

雲霧繚繞的阿里山達邦部落，是鄒族文化的重要發源地，更是臺灣黑熊守護神「森林主人」的故鄉。近日這裡紀錄下首例黑熊造訪工寮的珍貴影像，不僅象徵山林生態復育有成，更展現了部落居民與自然和諧共生的日常。（圖／資料照）

就在大家歡慶跨年之際，阿里山區的「原住民」——臺灣黑熊來敲門了！林業及自然保育署嘉義分署在去（2025）年12月31日接到阿里山鄉達邦村居民的通報，對方驚訝萬分的表示，自家工寮遭黑熊「闖空門」，牠大搖大擺地趁著夜色昏暗且四下無人時闖入，接著開冰箱、找美食。居民說，發現時，裡頭儲放的食物和罐頭全被掃蕩一空！據悉，這是阿里山區首度留下黑熊入室造訪的正式紀錄。

真是名副其實的跨年夜驚喜與驚嚇！去年的最後一天，阿里山鄉達邦村居民表示，自家位於海拔1,129公尺的工寮遭台灣黑熊闖入，該熊不僅熟練地打開冰箱翻找食物，最重要的是，裡頭準備過節的食物和儲放的罐頭全都被一掃而空。嘉義分署接獲通報後，第一時間就派員趕往現場，不僅架設了紅外線相機準備捕捉黑熊身影，更貼心地為當地居民配備了熊鈴與防熊噴霧，確保大家在巡田、進出山林時能安全無虞。

廣告 廣告

這可不是一般的闖空門現場！這張狼藉的照片真實記錄了臺灣黑熊「造訪」阿里山工寮的痕跡。這位重量級食客不僅大搖大擺闖入，更展現了「開冰箱」的高超技術，將裡頭的罐頭與食物掃蕩一空。這幅景象雖然驚人，卻也是阿里山區首度捕捉到黑熊入室的珍貴紀錄。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

這隻臺灣黑熊闖入工寮後，不僅將堅固的罐頭逐一破開吃光，連脆弱的雞蛋盒也難逃「熊掌」摧殘。這幅杯盤狼藉的畫面，正是黑熊入室翻找食物的最直接證物，也提醒著山區居民，人類的美味存糧對野生動物而言是極大的誘惑，務必落實食物收納，避免誘發人熊衝突。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

嘉義分署分署長李定忠感性地說：「我們非常重視黑熊的保育，但部落居民的生計與安全更是我們的第一考量！」他強調，分署會全力以赴，避免黑熊因為愛吃而造成人熊衝突，讓居民與黑熊能當「好鄰居」而不是「競爭者」。

「發現熊蹤別害怕，第一時間通報，獎金、補償雙重保障，讓您護山也護荷包！」值得讚許的是，達邦社區平時就積極參與「臺灣黑熊生態給付計畫」，這次居民第一時間通報，不僅能獲得通報獎勵金，後續若配合監測還有獎勵金可以拿。若查出有財物損失，分署也會核實補償，絕對不讓熱心保育的村民吃虧。簡單來說，被黑熊吃掉的罐頭和財物損失，嘉義分署會核實補償給該村民，讓村民「不虧本」也能做保育。

面對阿里山首起黑熊闖工寮事件，嘉義分署魏郁軒副分署長溫馨提醒大家：「別讓家裡變成黑熊的餐廳！」分署長呼籲，雖然黑熊出沒代表生態環境改善，但山區居民與工寮主人務必妥善收納垃圾、廚餘及飼料，避免人為食物吸引黑熊靠近。若發現熊蹤，請保持冷靜並撥打24小時通報專線0800-000-930，與政府攜手打造人熊和平共處的安全環境。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

在海拔1,129公尺的達邦村深處，這間看似平凡的工寮，悄悄寫下了阿里山的新紀錄！首度正式記錄到臺灣黑熊入侵工寮翻找食物的影像，這項指標性的紀錄，不僅揭示了黑熊活動範圍與人類生活圈的重疊現況，也成為林業署與部落研商「人熊共生」策略的重要轉捩點。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

為了因應這位重量級訪客，嘉義分署特別找來了「最強外援」，也就是嘉義縣鄒族獵人協會。分署將借重獵人們豐富的山林智慧，協助尋找黑熊出沒的獸徑與痕跡，同時也將邀請專家實地勘查，為達邦地區量身打造一套「防熊戰略」。

嘉義分署表示，近年嘉義山區黑熊出沒頻率增加，這代表生態環境越來越好！但分署也語重心長提醒山區居民與工寮主人兩大防熊重要事項，如下：

1、垃圾、廚餘、飼料一定要妥善收納，不要成為黑熊的「免費自助餐」。

2、工寮內盡量不要存放誘人的食物。

若民眾真的與黑熊不期而遇，嘉義分署提醒，務必保持冷靜並立刻通報嘉義分署，或撥打24小時專線「0800-000-930」（您您您，救山林），大家一起學習與森林的主人和平共處，守護阿里山的山林之美。

原來黑熊離我們這麼近！根據嘉義分署提供的點位圖顯示，本次發生入侵事件的工寮，與過去黑熊出沒點的最短直線距離竟然不到4公里（僅3.8公里）。這項數據說明了森林主人「逛街」的範圍正悄悄擴張，也解釋了為何黑熊會首度現蹤達邦工寮。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

巧遇黑熊別驚慌，第一動作是「冷靜通報」！無論是親眼目睹黑熊身影，還是發現冰箱被翻過的驚人現場，記得立刻聯繫林業保育署或撥打專線0800-000-930。透過及時通報，專業人員能儘速到場協助，不僅保障居民安全，更能落實「通報有獎、財損有補償」的雙贏保育政策。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

原來黑熊早就來探過路了！根據紅外線相機的監測紀錄，早在去（2025）年10月時，嘉義分署就已經拍到黑熊在周邊山域出沒的身影。而這張珍貴的畫面顯示，黑熊其實早在幾個月前就在附近活動，而近期入侵工寮的事件則進一步證明了牠的活動範圍正逐漸向部落周邊擴張。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

更多三立新聞網報導

多圖／「2025搞笑野生動物攝影獎」爆笑曝光 牠們忘情熱舞勇敢做自己

45萬張森林動物「偷拍」成果驚喜曝光 社交王竟是牠

水雉爸守巢護4蛋 絕美生態照見證父愛！專家：買菱角就是支持水雉保育

獨家／台灣國寶魚是他發現的！從慘剩200尾到現在18000隻 水中優游照曝

