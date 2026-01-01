阿里山首現「黑熊翻冰箱找食物」！ 狂挖工寮內罐頭吃

黑熊首度入侵阿里山達邦工寮翻找食物。（圖／林業及自然保育署嘉義分署）

林業及自然保育署嘉義分署今（1）日發聲透露，去（2025）年12月31日接獲阿里山鄉達邦村居民通報，有台灣黑熊入侵工寮翻找食物，食物及儲放的罐頭都有食用痕跡。而這也是阿里山區首次有台灣黑熊入侵工寮的正式紀錄，嘉義分署隨即派員至現場勘查，並架設紅外線自動相機進行監測，也發給民眾熊鈴及防熊噴霧作為安全防護。

林業保育署嘉義分署說明，遭黑熊入侵的工寮位於海拔1,129公尺的阿里山達邦部落，民眾工寮內的冰箱被開啟，食物及儲放的罐頭遭到吃食。嘉義分署分署長李定忠表示，林業及自然保育署積極推動台灣黑熊保育，但更重視山村部落居民的生計與人身安全，會全力防範黑熊入侵帶來的人熊衝突。

廣告 廣告

由於達邦社區已參與林業保育署的「台灣黑熊生態給付計畫」，社區已加強巡護並注意居民安全。嘉義分署為感謝居民主動通報，將依台灣黑熊生態服務給付計畫核發入侵通報及配合監測的獎勵金；另如經查有財物損失情形，亦將核實補償。

嘉義分署指出，與嘉義縣鄒族獵人協會長期合作原住民狩獵自主管理之推動，因此分署借重其山林智慧，請獵人協助留意達邦地區黑熊出沒獸徑及痕跡，並向居民宣導工寮勿存放食物。嘉義分署後續也將邀請相關專家至現場勘查，共同研商更完善的防熊策略。

林業保育署嘉義分署呼籲，近年嘉義山區迭有黑熊出沒，戶外垃圾、廚餘或飼料應妥善收納，如有發現黑熊，請立即通報嘉義分署或鄰近工作站，亦可撥打24小時專線0800-000-930（您您您 救山林)，將會盡快協助處理以維護居民安全。

左下角紅點為本次發現黑熊入侵工寮地點。（圖／林業及自然保育署嘉義分署）

工寮位於嘉義縣阿里山鄉達邦村海拔1129公尺，此為阿里山地區首次發現黑熊入侵工寮紀錄。（圖／林業及自然保育署嘉義分署）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「小孩哥」坐地鐵上學睡過23站！醒來人在機場 校方笑：還不知自己上熱搜

差36歲爺孫戀掰！75歲男星「被戴綠帽」認了 未婚妻早已結婚有家庭

演習吃大餐1／圍台軍演持續中 管碧玲偕大票海巡官員爽嗑五星饗宴