阿里山驚傳台灣黑熊出沒 好奇"拍打鏡頭"畫面曝光

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

日本最近傳出多起黑熊攻擊事件，引發台灣遊客注意。在嘉義阿里山的特富野古道南端入口處，最近也有拍到台灣黑熊的蹤影，一隻年輕黑熊站起來拍打鏡頭。由於特富野古道有不少登山客，林保署嘉義分署也提醒遊客，要帶熊鈴或防熊噴霧自保。

嘉義阿里山驚傳台灣黑熊出沒 好奇「拍打鏡頭」畫面曝光

一隻台灣黑熊站起身，似乎發現到紅外線照相機，好奇的站起來伸出手碰觸，露出胸前大大的v字。（圖／林保署嘉義分署提供）

一隻黑熊走過草地，接著牠爬上小坡，低頭在石縫中看來看來，接著牠站起身，似乎發現到紅外線照相機，好奇的站起來伸出手碰觸，露出胸前大大的v字。這是今年10月18日上午七點多，在嘉義阿里山特富野古道拍攝到的珍貴畫面，研判是年輕黑熊在尋找食物和水源。林保署嘉義分署自然保育科長許玉青：「在鄒族獵人協會執行本分署的，臺灣黑熊生態服務給付的時候，於特富野古道的南端拍到了黑熊的影像，那這也是近三年來第五度，拍到台灣黑熊的影像，前四次呢曾經距離特富野古道，最近的距離僅有500公尺之近。」

特富野古道有熊出沒，林保署嘉義分署也提醒登山客，要帶熊鈴或防熊噴霧自保。（圖／民視資料）

以往拍攝到台灣黑熊的畫面都是令人振奮的消息，但這回不一樣，因為實在太靠近特富野古道南端入口處。特富野古道近幾年來相當受到登山客的歡迎，遊客眾多，就怕發生像日本黑熊攻擊人的事件，林保署嘉義分署特別發佈消息，提醒遊客務必攜帶熊鈴等能造成聲響物品，讓黑熊主動避開人類。林保署嘉義分署自然保育科長許玉青：「到有熊區域的森林區域登山健行時，請務必要製造發出聲響，或者是隨身攜帶熊鈴，或者是防熊噴霧食物不露白，還有不接觸不干擾野生動物。」台灣黑熊嗅覺、聽覺敏銳，通常都在深山出沒，為何會出現在古道附近，目前不得而知。林保署嘉義分署表示，如果遇見黑熊，切勿裝死或爬樹，應保持冷靜、面向黑熊並緩慢後退，避免刺激黑熊做出攻擊行為。

原文出處：嘉義阿里山驚傳台灣黑熊出沒 好奇「拍打鏡頭」畫面曝光

