阿里山高山冬茶賽 頒獎

嘉義縣政府及梅山鄉農會共同舉辦阿里山高山茶冬季優良茶競賽，由邱詩富和郭欣諭分別獲得烏龍組與金萱組特等獎殊榮，二十七日在梅山鄉幸福廣場舉辦「嘉義縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽頒獎暨展售會」，由縣長翁章梁親自為獲獎茶農頒獎。郭寬福分場長指出，今年評比茶樣菁味情況減少，表示茶農在曬菁、攪拌的掌握上又更加進步，比賽有利於茶農注重茶園管理及製茶技術，適期採摘優良茶菁則有助於茶葉品質提升，乾燥度有助於茶葉保存。

本次競賽繳茶點數為青心烏龍組一千點、金萱茶組三百零二點，參加競賽者需實名制報名並繳交台灣生產可溯源茶葉，十二月六日繳茶後由農糧署南區分署及嘉義縣政府派員隨機抽檢。繳交茶樣重新編碼後由主審郭寬福帶領見習評審楊小瑩副及十八名初審委員進行初審，淘汰率約二成；隨後由茶改場作物改良科長林金池、前魚池分場長郭寬福及茶改場南部分場長林儒宏進行複審。

翁章梁則表示，不一樣的氣候及製菁條件，考驗茶農如何利用氣候情況做好精準管理，製茶師再依據茶菁特色去調整製茶策略，才能做出頂尖好茶，這不是AI可以取代的。他還提到，舉辦評鑑的同時也提供茶農朋友們互相學習觀摩的機會，一定有不一樣的成長跟變化，產製更好的阿里山高山茶。