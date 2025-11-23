阿里山高山咖啡的溫柔傳承與質樸新篇

仙井咖啡館的故事始於2019年，由一對返鄉務農的姊弟共同創立。咖啡館的名字，取源於他們父親所創立的「仙井茶葉」品牌，這份命名，不僅是對父親創業精神的致敬，更是對家族在阿里山深耕多年、延續山林與農耕精神的一種鄭重承諾。仙井咖啡館的誕生，是希望將這份深厚的土地連結，透過一杯杯高品質的精品咖啡，傳達給更多人，打造一個屬於這片台灣高山的獨特咖啡品牌。

仙井咖啡館的地理位置極為優越，坐落於阿里山公路台18線的52.6公里處附近，恰好位於隙頂觀景臺、二延平步道入口附近，對於慕名而來的遊客，這裡提供了絕佳的休憩與品鑑據點。而咖啡廳緊鄰隙頂停車場，這對於自行開車前來的旅客來說，無疑大大提升了到訪的便利性。

當你來到仙井咖啡館，映入眼簾的，不僅是其對咖啡專業的堅持，還有那份與山林融為一體的自然氛圍，這裡不僅承載著對咖啡品質的追求，也提供了一個讓人在山林間放鬆、感受阿里山脈脈動的絕佳場所。

對咖啡品質的嚴苛要求，使得仙井咖啡館在各類咖啡競賽中屢獲佳績，成為名副其實的「咖啡比賽常勝軍」。店內隨處可見的獎牌，不僅是榮譽的象徵，更是對其咖啡品質、烘焙技術以及沖煮手法的高度肯定。

走進仙井咖啡館，你會立刻感受到其重新裝潢後的全新氣象，空間變得更加寬敞明亮，而座位區主要劃分為兩個主要區域。而最受矚目的，無疑是那臨窗設置的「無敵山景座位區」，透過大片落地玻璃窗，阿里山壯麗的山巒景緻一覽無遺，隨著時間的推移，光影變化，景色更是令人沉醉。

▼靠近入口的櫃檯區域，則設有幾個吧檯座位，提供了一個與闆娘交流互動的絕佳機會，你可以坐在這裡，聽闆娘分享關於咖啡豆的點滴、產地的故事，或是任何關於咖啡的趣聞，感受那份溫暖的人情味與咖啡職人的熱情。

仙井咖啡館的菜單設計，既有對自產咖啡與茶的堅持，也融入了其他的餐點選擇，目前菜單品項有仙井咖啡、仙井茶、薄脆披薩、炸物、甜點、義式咖啡、無咖啡因飲品。內用每人低消為一杯飲品，提供現金及LINE PAY行動支付。

在仙井咖啡選項中，特別選「甘韻」這一款豆子，這是一款屬於淺中焙、蜜處理的咖啡豆，店家會製作冷飲與熱飲兩種，讓您能體驗同一支豆子在不同溫度下的風味感受。

「甘韻熱飲」，一口啜飲，入口的感受是柔和的果酸，緊接著是圓潤的口感，味道厚實且富有層次，當咖啡滑過喉嚨，留下的是一絲入喉回甘的溫潤。而「甘韻冷飲」，你會發現其果酸風味變得更加清澈、明亮，與熱飲時的圓潤厚實形成了有趣的對比。

仙井咖啡館的「冰淇淋布朗尼」，這款布朗尼本身味道厚實，上層覆蓋了一層果乾與堅果，這些點綴提供了香脆口感及風味。而搭配的香草冰淇淋，是經典的美味，特別之處在於，冰淇淋上撒上了少許檸檬削，這看似不經意的細節，卻為香甜的冰淇淋帶來一絲清新的風味，不僅能平衡布朗尼的厚重感，更能提升整體的味覺感受，讓你的味蕾在甜膩與清新之間達到絕妙的平衡。





仙井咖啡館

嘉義縣番路鄉公田村隙頂80號





