阿里山高山茶冬季優良茶競賽 邱詩富和郭欣諭分別獲得烏龍組與金萱組特等獎殊榮12/27梅山幸福公園展售

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府及梅山鄉農會共同舉辦114年阿里山高山茶冬季優良茶競賽，歷經6天、2階段品評後，成績於今(14)日上午揭曉，邱詩富和郭欣諭分別獲得烏龍組與金萱組特等獎殊榮。

本次競賽繳茶點數，青心烏龍組1,000點、金萱茶組302點，總共1,302點。參加競賽者需實名制報名並繳交臺灣生產可溯源茶葉，12月6日繳茶時，即由農糧署南區分署及嘉義縣政府派員隨機抽檢。

繳交茶樣則在重新編碼後，12月9至10日兩天，由主審郭寬福老師帶領見習評審楊小瑩副研究員及18名初審委員進行初審，淘汰率約20%。

廣告 廣告

12月11至14日則由茶改場作物改良科林金池科長、前魚池分場郭寬福分場長及茶改場南部分場林儒宏分場長等3名主審，進行為期4個工作天的複審。

進入最後階段爭奪桂冠的茶樣須經過5~6輪的評審，且在完成評審到競賽成績出爐前，先確認抽檢茶樣符合標準，方由嘉義縣副縣長劉培東、梅山鄉農會理事長吳信忠及總幹事黃書賢等人宣布得獎名單。

林儒宏分場長表示，大阿里山茶區先是受7-8月強降雨及西南氣流影響，9月下旬至10月中旬降水卻明顯轉弱，「前濕後乾」導致茶樹生育受到影響，所幸茶農朋友們優異的田間管理能力，做出適當調節作為，增強樹勢，也在11月上旬~立冬前後採摘，產製茶葉具發酵香，整體而言冬茶品質仍在水準之上。

郭寬福分場長指出，今年評比茶樣菁味情況減少，表示茶農在曬菁、攪拌的掌握上又更加進步，比賽有利於茶農注重茶園管理及製茶技術，適期採摘優良茶菁則有助於茶葉品質提升，乾燥度有助於茶葉保存。

劉培東則表示，不一樣的氣候及製菁條件，考驗茶農如何利用氣候情況做好精準管理，製茶師再依據茶菁特色去調整製茶策略，才能做出頂尖好茶，這不是AI可以取代的。他還提到，舉辦評鑑的同時也提供茶農朋友們互相學習觀摩的機會，一定有不一樣的成長跟變化，產製更好的阿里山高山茶。

梅山鄉農會將於12月27日(星期六)上午9~12時在梅山鄉幸福廣場舉行頒獎暨展售會，誠摯歡迎愛好品茗人士利用這個好茶匯聚的時刻，來趟梅山鄉品嚐選購嘉義好茶。比賽認證好茶大家搶買，要買要快！

本次得獎名單：

A、青心烏龍茶組

特等獎：梅山鄉邱詩富

冠軍獎：梅山鄉林淑媛

冠軍獎：梅山鄉王智慧

冠軍獎：梅山鄉陳得卿

頭等獎：邱詩富等36名，佔3.6%。

金質獎：黃崇敬等102名，佔10.2%。

優良獎：楊月秋等288名，佔28.8%。

優等獎：王凱右等210名，佔21%。

未入圍點數佔總參賽點數之36%。

B、金萱茶組

特等獎：梅山鄉郭欣諭

冠軍獎：梅山鄉郭俊麟

冠軍獎：梅山鄉陳惠如

冠軍獎：梅山鄉陳惠如

頭等獎：陳木生等16名，佔5.3%。

金質獎：林鎧億等30名，佔9.9%。

優良獎：吳政田等102名，佔33.8%。

優等獎：林吉常等48名，佔15.9%。

未入圍點數佔總參賽點數之33.8%。

圖：嘉義縣政府及梅山鄉農會共同舉辦114年阿里山高山茶冬季優良茶競賽，歷經6天、2階段品評後，成績於今(14)日上午揭曉，邱詩富和郭欣諭分別獲得烏龍組與金萱組特等獎殊榮。12月27日將於梅山幸福公園展售。（記者吳瑞興翻攝）