阿里山高山茶競賽成績出爐 梅山幸福公園舉辦展售會

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】嘉義縣政府及梅山鄉農會共同舉辦114年阿里山高山茶冬季優良茶競賽，歷經6天、2階段品評後，成績於昨(14)日上午揭曉，邱詩富和郭欣諭分別獲得烏龍組與金萱組特等獎殊榮。

▲阿里山高山茶冬季優良茶競賽成績出爐，嚴選好茶12月27日梅山幸福公園安心喝、放心買！

本次競賽繳茶點數，青心烏龍組1,000點、金萱茶組302點，總共1,302點。參加競賽者需實名制報名並繳交臺灣生產可溯源茶葉，12月6日繳茶時，即由農糧署南區分署及嘉義縣政府派員隨機抽檢。

廣告 廣告

繳交茶樣則在重新編碼後，12月9至10日兩天，由主審郭寬福老師帶領見習評審楊小瑩副研究員及18名初審委員進行初審，淘汰率約20%。

12月11至14日則由茶改場作物改良科林金池科長、前魚池分場郭寬福分場長及茶改場南部分場林儒宏分場長等3名主審，進行為期4個工作天的複審。

進入最後階段爭奪桂冠的茶樣須經過5~6輪的評審，且在完成評審到競賽成績出爐前，先確認抽檢茶樣符合標準，方由嘉義縣副縣長劉培東、梅山鄉農會理事長吳信忠及總幹事黃書賢等人宣布得獎名單。

林儒宏分場長表示，大阿里山茶區先是受7-8月強降雨及西南氣流影響，9月下旬至10月中旬降水卻明顯轉弱，「前濕後乾」導致茶樹生育受到影響，所幸茶農朋友們優異的田間管理能力，做出適當調節作為，增強樹勢，也在11月上旬~立冬前後採摘，產製茶葉具發酵香，整體而言冬茶品質仍在水準之上。

郭寬福分場長指出，今年評比茶樣菁味情況減少，表示茶農在曬菁、攪拌的掌握上又更加進步，比賽有利於茶農注重茶園管理及製茶技術，適期採摘優良茶菁則有助於茶葉品質提升，乾燥度有助於茶葉保存。

劉培東則表示，不一樣的氣候及製菁條件，考驗茶農如何利用氣候情況做好精準管理，製茶師再依據茶菁特色去調整製茶策略，才能做出頂尖好茶，這不是AI可以取代的。他還提到，舉辦評鑑的同時也提供茶農朋友們互相學習觀摩的機會，一定有不一樣的成長跟變化，產製更好的阿里山高山茶。

梅山鄉農會將於12月27日(星期六)上午9~12時在梅山鄉幸福廣場舉行頒獎暨展售會，誠摯歡迎愛好品茗人士利用這個好茶匯聚的時刻，來趟梅山鄉品嚐選購嘉義好茶。比賽認證好茶大家搶買，要買要快！

欲知114年冬季優良茶競賽得獎詳細名單，請至梅山鄉農會官方網站查詢。