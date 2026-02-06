阿里山高鐵聯票優惠 春遊嘉義最馬吉

農曆春節將至，林業及自然保育署嘉義分署推薦民眾搭配高鐵聯票暢遊阿里山國家森林遊樂區，省錢又免排隊！除有聞名遐邇的日出與雲海，亦有「從森林到森林」藝術展及「適得其所以動保挺野保」巡迴展，帶領遊客深入體驗森林歷史與保育價值；從山林延伸至海岸，觸口自然教育中心的新春野望影展，及鰲鼓濕地手作窗花與賞候鳥行程，串聯嘉義山林與濕地風景。邀請民眾在新春假期來嘉放慢腳步，輕鬆來趟「慢慢玩、深度看」的療癒小旅行。

林業保育署與台灣高鐵合作推出「阿里山×高鐵國旅聯票」，民眾不論是想搭乘「郵輪式巴士」一路輕鬆賞景，或是選擇台灣好行自由安排行程，都能依照自身旅遊習慣選擇。

購買阿里山相關套票，即享加購高鐵車票八五折，嘉義分署表示，民眾透過高鐵聯票不僅能大幅縮短城際往返時間及舒緩車潮，交通、門票一次搞定更划算，還能於假期中輕鬆體驗森林芬多精，最新活動訊息可詳見「阿里山國家森林遊樂區」官方臉書。