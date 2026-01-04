阿里山黑熊 4度入工寮覓食

林業及自然保育署嘉義分署民國114年12月31日獲報嘉義縣阿里山鄉達邦村一處工寮有台灣黑熊入侵，經架設紅外線監測相機後，一連3天都拍到同一隻黑熊潛入翻找食物，擔心黑熊一來再來，擬安裝「防熊電踏墊」及「防熊電圍籬」，阻止黑熊再靠近。達邦村長浦維德說，村民都有憂患意識，打獵時也常遇到黑熊，不至於造成人熊衝突。

浦維德指出，台灣黑熊入侵的工寮位在原住民保留地，距部落車程近20分鐘，因尚有一段距離，村民並不擔心黑熊會跑到部落。由於之前不曾有黑熊入侵工寮紀錄，推測天氣變冷，黑熊在山林找不到食物，才會往低海拔區域移動。但因族人長年狩獵，加上已參與林業署《台灣黑熊生態給付計畫》，萬一碰到黑熊，一般會靠放炮、放煙火驅離，力求和平共處。

林業署嘉義分署表示，去年最後1天，安姓民眾通報工寮內的雞蛋被生食，罐頭被破壞吃光，疑似大型動物所為。經派員到場查看，並由專家鑑定，判定是台灣黑熊。分署架設紅外線監測相機24小時拍攝，果然從元旦到3日都錄下台灣黑熊在工寮走動、翻找東西，甚至破壞儲水桶。

專家根據影像判定，該隻黑熊高約160公分、體型中壯，頭部有打鬥傷痕，研判為成年公熊，因食髓知味才會一再光顧。不過，工寮主人已將所有食物淨空，致其覓食一無所獲，黑熊4日疑因此未再出現。

嘉義分署為確保居民生命財產安全，第一時間對附近居民及露營區展開宣導，並指導安姓屋主採取防範措施，包括傍晚至夜間使用汽笛喇叭、炮竹、收音機及加裝高瓦數感應燈，以不規律聲光干擾，破壞黑熊對人類領域的預期，還借重嘉義縣鄒族獵人協會的山林智慧，請獵人協助留意達邦地區黑熊出沒獸徑及痕跡。