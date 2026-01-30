阿里山「冰箱殺手」落網！成年黑熊誤觸安全套索 專家將送往深山野放

社會中心／程正邦報導

阿里山地區近期頻傳「食客」非法入侵，一名體型壯碩的台灣黑熊頻繁闖入工寮翻找冰箱，甚至拖行蜂箱大口飽餐。這隻令居民頭痛的「常客」在今（30）日傳出落網消息，這名黑熊誤觸了當地獵人設置的「改良式安全套索」，目前已由相關單位接手，準備進行健檢後送往遠離聚落的深山野放。

生物多樣性研究所獸醫檢查，確認黑熊無外傷，是隻體重123公斤的成年公熊。（圖／嘉義林業分署提供）

冰箱上鎖也沒用！黑熊展現驚人力氣

林業及自然保育署嘉義分署表示，自今年初起，阿里山的達邦、里佳及樂野等鄒族部落，接連通報多起黑熊侵擾工寮的紀錄。這隻黑熊不僅聰明到會自行打開工寮冰箱，即便居民後來加上鎖鏈，牠仍憑藉驚人力氣將冰箱直接推倒強行覓食。此外，當地農民設置的天然蜂箱也難逃一劫，多次遭到這名「不速之客」拖行並啃食殆盡。

廣告 廣告

監視器拍到黑熊多次闖入工寮「開冰箱」覓食，今年不到兩個月已9起。（圖／翻攝畫面）

誘捕籠失效！獵人「安全套索」立功

為了確保居民安全並減少農損，嘉義分署原先試圖在受擾地區設置誘捕籠，並投放大量水果與蜂蜜誘引，但黑熊戒心極高，始終未曾入籠。

隨後，分署轉而尋求「嘉義縣鄒族獵人協會」的協助。一名曾遭遇黑熊出沒的獵人，在住家周邊及果園路徑上設置了「改良式安全套索」。這種套索可減少對肢體的傷害，避免像傳統獸夾造成截肢風險。今日清晨，黑熊果然誤踩圈套落網。根據現場留下的約 15 公分長腳印判斷，這是一隻身強體壯的成年個體，極大機率就是造成多起冰箱慘案的「正主」。

林業保育署嘉義分署與生多所等團隊商討黑熊野放地點。（圖／嘉義林業分署提供）

獸醫隨隊護送！裝設追蹤器展開野放計畫

嘉義分署獲報後不敢掉以輕心，第一時間聯繫農業部生物多樣性研究所。專業獸醫師隨即抵達現場，在麻醉後為黑熊進行了全身健康檢查，確認其生理狀況良好。

目前的後置程序包括：安裝衛星追蹤器，透過監控裝置，研究團隊能掌握其未來在野外的活動範圍與遷徙路徑。之後將分段運輸野放，黑熊先由車輛運往山區入口，隨後再由人力搬運運輸籠，深入更為偏遠、人跡罕至的原始林區。為了確保黑熊安全，運送途中獸醫師將全程隨隊，確保黑熊在麻醉甦醒後的體力恢復狀況。

林業署呼籲，隨著山區生態環境改善，黑熊活動範圍偶爾會與人類居住地重疊。居民若發現黑熊蹤跡應立即通報，切勿自行採取具殺傷力的非法獵具，以落實「人熊共存」的友善目標。

更多三立新聞網報導

海鯤號海測告捷！「百米深潛」提早達標 專家揭密：六艦護航反間諜戰

鑽石大亨命喪「重振雄風」手術！驗屍逆轉死因 兩名醫遭判終身禁醫

墨爾本驚喜同框！周杰倫、陳奕迅現身澳網看台 「神曲組合」成焦點

莫讓「效率」淪為奪命漏洞！學者評台64線丟包命案：制度才是關鍵

