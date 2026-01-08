生活中心／綜合報導

持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，週四清晨各地還是都很寒冷，最低溫在雲林古坑，只有6.7度，其他地區也大概在9至11度，低溫加上山上水氣充足，包括玉山、阿里山、台東嘉明湖，都下雪了！

又是一片銀白世界，地上、屋頂上，覆蓋一層糖霜，整個氛圍就像走進童話故事，南橫嘉明湖山屋週四凌晨4點左右，持續下雪半小時，山友拍下美景分享給山下的大家。阿里山氣象站人員：「阿里山下雪了，阿里山下雪了，好多年沒下這麼大的雪了。」住在阿里山真的好久沒這樣降雪，上一次已經是2018年，氣象站觀測到週四一早8點55分開始下雪，持續20分鐘，祝山車站也大雪紛飛，因為中層有西南風的水氣北移，迎風面西半部山區就會有零星水氣。

阿里山、嘉明湖下雪了！ 今晨本島平地最低溫雲林古坑6.7度

睽違8年，阿里山再次大雪紛飛。（圖／"許登凱"提供）





氣象署預報科長林秉煜：「我們目前由北到南，大概在1500公尺，到2500公尺的高山，溫度相對比較低，而且接近0度左右，所以溫度比較低的情況，有些零星水氣通過，大概在1500公尺，到2500公尺的高山，溫度相對比較低，而且接近0度左右，所以溫度比較低的情況，有些零星水氣通過，就會有下雪，就會有下雪，或下霰的情況發生。」還有玉山深夜也有固態降水，一早起床霧淞美景映入眼簾，不過宜蘭太平山早上6點鐘，儘管溫度0度，但沒有下雪或冰霰，週四全台清晨低溫都只有10至12度，部分地區甚至降到10度以下，衛星雲圖上，雲階慢慢南下，乾冷空氣下來，水氣減少，日夜溫差會很大。





乾冷空氣持續南下（圖／民視新聞）





氣象署預報科長林秉煜：「因為輻射冷卻的關係，我們可以看到，今天（週四）晚上到，明天（週五）清晨這段時間，還有週五晚上到週六清晨這段時間，低溫都會相較今天（週四）清晨來說，來得更低。」週四平地低溫最冷在雲林古坑6.7度，全台高溫也不超過20度，週五週六溫度回升，但溫差有10度之多，週日下波冷氣團報到，主要北東有感，要到下週一溫度才會慢慢回升，在這之前，外面的風冷吱吱，保暖工作得確實做好。

原文出處：阿里山、嘉明湖下雪了！ 今晨本島平地最低溫雲林古坑6.7度

