阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢

生活中心／綜合報導



選擇海外旅遊或國內旅遊各有不同優缺點，近期燃料費用下降，不少機票專家都預告飛國外走走看看的成本將會再度向下調整，不過也有獨愛國內行程的旅客選擇留在台灣，近日就有一名網友曬出一套旅遊行程一路從九份、日月潭，玩到阿里山等地的報價超過5萬，讓他忍不住驚呼「太扯」，不過相關文章在網路曝光之後，也讓許多眼尖網友點出「這關鍵」讓整套行程價格「變合理了」，不同立場民眾在網路掀起熱烈討論。

阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！行程曝光「網見1點秒懂」：真的不夠有錢

原PO抱怨國旅價格過高，認為同樣預算已能出國兩趟，質疑這樣的行程根本玩不起。（示意圖非關本新聞／民視新聞資料照）

原PO見價格嚇愣「玩不起」 喊同樣預算可以出國兩趟

一名網友在Dcard發文分享自己發現一套主打九份、阿里山國家森林遊樂區的文化旅遊團行程，全程五天四夜，從九份、新竹城隍廟、日月潭、阿里山國家森林遊樂區等知名景點都能打卡，價格從單獨一人17萬5千，到6人分攤團費一人5萬皆有選項，PO文網友一看瞪大眼：「這啥什麼盤子富豪等級的國旅？只能看看，根本玩不起。」，並暴露真實心聲：「現在國旅也這麼貴，感覺機票都可以去泰國兩趟了，出國還比較便宜！」。

廣告 廣告

阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！行程曝光「網見1點秒懂」：真的不夠有錢

不少網友則理性分析，指出該行程屬於包車旅遊，並包含住宿與部分餐食，本來就比一般團客貴。（示意圖非關本新聞／民視新聞資料照）

網友點出關鍵「包車＋住宿、餐食」價格自然高

沒想到該名網友的發文迅速引發討論，不過就有網友理性分析，抓出該行程團的重點是「包車旅遊」，而且還有提供飯店住宿與部分餐食，就有網友加入討論：「雖然國旅不便宜，但是大哥這是包車旅遊當然貴啊，你不能拿30人團的價格跟這種包車遊比，包車遊單價高是正常的，畢竟少人均攤費用」、「這是包車欸！你自己安排當然不會那麼貴啊」、「在我看來應該是貴住宿跟包團的關係 ，想要便宜好玩就去跟別人併團，但要承受有人難搞遲到就是了，一分錢一分貨看你怎麼選擇了，我還是會選擇出國自由行。」、「有沒有一種可能，是你真的不夠有錢？台灣的一些長輩真的退休就是到處玩國旅」。

阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！行程曝光「網見1點秒懂」：真的不夠有錢

網友意見兩極，有人認為一分錢一分貨能理解，也有人直言同樣預算寧願選擇出國自由行。（示意圖非關本新聞／民視新聞資料照）

內行網友疑鎖定外國客市場 司機兼導遊成拉高費用主因

也有旅遊業網友留言：「這應該是中、英文的司＋導，加上行程內容，看來是For 外國人的感覺，因為英文導覽一天的價格比就已不便宜，其它語種（歐陸語種、拉丁語、俄或阿拉伯文等其它語類）會更貴，加上司 + 導，所以這狀況來說，這價格確實差不多會是這個價」，不過也有網友表示不認同：「貴就貴還在講包車，我去泰國6個人包車＋機+酒還有導遊也是3萬有找欸！」、「5萬剛好等於我去年去上海+福岡的旅費」、「這是每餐無菜單料理+總統套房嗎？」。

原文出處：阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！行程曝光「網見1點秒懂」：真的不夠有錢

更多民視新聞報導

男抓綠鬣蜥「誤觸6.9萬伏特高壓電」燒成火球 釀4企業停電恐面臨求償

早發性失智「惡化更快」！醫籲「4大徵兆」快就醫

蔡英文再訪樟之細路 一句「山會告訴我們答案」引發政壇想像

