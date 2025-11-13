「阿里山」限定遊 攝影達人帶路，賞秋季夢幻楓景、磅礡雲海！
「阿里山」限定遊 攝影達人帶路，賞秋季夢幻楓景、磅礡雲海！圖為小笠原山平台零死角楓紅景色
【旅遊經 洪書瑱報導】
阿里山春夏秋冬風情各有不同，其中以「春」、「秋」最美，春櫻、秋楓真的是引人入勝。正值秋冬，阿里山森林遊樂區的楓葉逐漸轉紅，推薦賞楓景點如：「小笠原山」每年吸引遊客上山追楓、賞雲海、觀日。民眾除了遊山休閒輕鬆看外，不妨藉機來個深度遊，目前位於園區中心點的阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明領路，帶領遊客美拍阿里山楓紅季節雲海交織的夢幻畫面，飯店規劃於12/5、12/12、12/19，這三天，凡入住最高海拔雲端飯店阿里山賓館，即享達人黃源明帶路，前往楓紅秘境、美拍磅薄雲海，傍晚回到阿里山賓館欣賞絢麗夕陽和雲瀑流雲，享受森林、雲霧、楓紅到迎曙光的夢幻楓情！
阿里山雲海
曙光日出
嘉義縣「阿里山國家森林遊樂區」是全台最知名的賞楓勝地之一，楓葉的最佳觀賞期大約在每年11月中下旬到12月下旬，這個時期的青楓和台灣紅榨槭等楓樹會逐漸呈現綠、黃、橘、紅交織的景色，熱門賞楓景點包括：小笠原山觀景平台、慈雲寺、沼平車站及對高岳車站等。為邀請您來欣賞最美的「楓」景，阿里山賓館邀請了達人黃源明帶領入住賓館的遊客，搭乘遊園車前往海拔2488公尺小笠原山平台，在 360 度無死角視野，同時欣賞楓紅、雲海，甚至遠眺玉山群峰，一次欣賞到楓紅、雲海和森林鐵路的景緻。
黃源明老師帶玩阿里山楓紅假期
活動日之際，達人黃源明將帶領遊客走訪〈紐約時報〉、〈國家地理雜誌〉推薦台灣必訪秘境 - 阿里山小笠原山平台，黃源明說，小笠原山是阿里山最美，也是最遠的六星級秘境，因為距離限制，所以只有願意走路的朋友，才可以欣賞到這裡獨特的美。此次受阿里山賓館邀請，帶領賓館的貴賓搭乘祝山線電動遊園車，抵達祝山車站後，再徒步500公尺到小笠原山觀景平台，聽導覽解說、欣賞雲海、楓紅美景拍下夢幻楓紅畫面。特別一提的是──阿里山賓館坐擁絕佳的地理位置，入住房客可以獨享7樓觀景台，塔山為背景的磅薄雲海和絢麗夕陽、品嘗阿里山秋冬特色美味佳餚，體力好的遊客，也可以挑戰步行走祝山步道到小笠原山平台觀日迎接曙光。
於12/5、12/12、12/19指定日入住，選擇「玩攝阿里山楓紅假期」住房專案，即可跟著達人黃源明美拍楓紅雲海，圖為阿里山賓館豪華雙人房
時值歲末，阿里山賓館特別蒐羅2025全球必訪旅遊勝地套裝遊程，於12/5、12/12、12/19指定日入住，選擇「玩攝阿里山楓紅假期」住房專案，即可跟著達人黃源明美拍楓紅雲海，相關專案於今(13)日官網線上開賣，另一個「日出曙光」專案，於即日起至12/30止官網線上銷售，入住此專案即可享祝山線觀日火車票，想要賞「楓」景看日出的民眾，因秋冬、跨年人潮多，不妨提前規劃住宿及安排森林、小火車、賞楓等遊程！
以上圖片：阿里山賓館提供
