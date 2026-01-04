南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導

嘉義阿里山鄉達邦村有民眾在12月31日通報有熊出沒，相關單位觀察後發現，元旦開始一連三天，黑熊每天都入侵工寮，不僅自己開冰箱，還破壞儲水桶找食物，林業保育署嘉義分署趕緊向居民及周邊遊客宣導，包含廚餘、垃圾要收在室內，注意自身安全。

阿里山"黑熊出沒"! 連3天光顧工寮翻冰箱覓食

黑熊入侵工寮，翻箱倒櫃居民急通報。（圖／翻攝畫面）監視器拍下，凌晨一點多，一隻黑熊闖進工寮，左看右看東張西望，這裡聞聞那裡再聞聞，接著站起來，將冰箱門打開，透過三點多的畫面再來看看，冰箱門已經被開啟，黑熊站在桌子上，沒多久還朝冰箱鑽。林業保育署嘉義分署副分署長魏郁軒：「自去年12月31號接獲阿里山達邦村民的通報，有黑熊入侵工寮，隨即派員進行監測，經過監測的證實，從今年的元旦到1月3號，黑熊每天都入侵工寮。」

黑熊一連三天出現在工寮，相關單位提醒居民及露營遊客要小心。（圖／翻攝畫面）事發地點就在嘉義阿里山鄉達邦村，黑熊不僅開冰箱，還破壞儲水桶，想要找食物吃，嘉義分署第一時間對附近居民和露營區遊客進行相關宣導，並指導屋主兩點防範措施，包含傍晚至夜間使用汽笛喇叭、炮竹、收音機及加裝高瓦數感應燈，並且緊急採購並安裝防熊電踏墊及防熊電圍籬。林業保育署嘉義分署副分署長魏郁軒：「嘉義分署已跟部落啟動了黑熊防範應變機制，在此呼籲食物管理，是防範黑熊靠近聚落的重要關鍵，因此戶外的食物廚餘以及寵物飼料，應該要妥善的收於室內，以維護人熊的安全。」經專家判定，熊的身高約160公分、體型中壯，頭部還有打鬥傷痕，研判是成年公熊，推測可能因為最近氣溫驟降，加上移動路徑經過，黑熊因此冒險進入人類活動範圍覓食，民眾務必多加留意，注意安全。

