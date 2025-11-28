阿里巴巴推出 Quark AI 智慧眼鏡 與Meta正面競爭

火報記者 陳銳/報導

阿里巴巴宣布推出首款搭載自家人工智慧模型的智慧眼鏡「Quark AI 眼鏡」，該產品共有 S1 與 G1 兩個版本，售價分別為人民幣 3799 元與 1899 元(約新台幣16,800/8,390)，最快於週四在中國市場開售。

Quark AI 眼鏡是阿里巴巴首次涉足智慧眼鏡領域。該公司已將其生成式 AI 模型「Qwen」（被視為阿里版 ChatGPT）深度整合進設備中，並支援與全新的 Qwen 應用程式連動。使用者可透過語音操作呼叫虛擬助理、執行指令，並使用眼鏡鏡片中的顯示器接收資訊。鏡框內建的相機則能用於拍攝畫面，例如拍下商品後即可即時顯示在淘寶上的售價。

廣告 廣告

阿里首款智慧眼鏡整合「Qwen」AI，可語音操作、顯示資訊並拍照即時查價。圖:istockphoto

阿里巴巴表示，S1 與 G1 的主要差異在於顯示器規格。兩款設備皆提供即時翻譯、AI 自動生成會議紀錄、語音助理等功能，強調能在日常生活與工作場景中提升效率。

科技業普遍認為智慧眼鏡將成為繼智慧型手機之後的下一個大型消費電子產品。美國科技巨頭 Meta 今年 9 月推出售價 799 美元的 Meta Ray-Ban Display 智慧眼鏡，是市場上備受討論的競品之一，支援手勢控制與社群功能，競爭格局逐漸升溫。

阿里巴巴的 Quark AI 眼鏡目前將先在中國上市，並面臨來自小米及新創公司 Xreal 等國內對手的競爭。雖然智慧眼鏡市場仍處早期階段，但成長速度相當迅速。研究機構 Omdia 預測，AI 智慧眼鏡出貨量將在 2026 年突破 1000 萬台，比 2025 年翻倍。

阿里巴巴與百度、騰訊等企業同樣是中國人工智慧市場的主要推動者。隨著各家持續推出新模型與產品，智慧眼鏡等新型態 AI 裝置正成為科技巨頭競逐的下一個焦點。