阿里巴巴爆過勞嚴重！前主管控「日操17小時」：反對油盡燈枯換增長
財經中心／綜合報導
阿里巴巴旗下行動辦公平台「釘釘」兩名前高階主管滕雅辛與馬銳拉，近期接連發表公開信，踢爆內部「每天工作17小時、高頻彙報」的高壓內耗文化，直言反對「用全員油盡枯竭換增長」的模式。此舉引發中國廣大上班族的強烈共鳴與熱議；對此，阿里巴巴合夥人委員會火速回應，嚴厲批評釘釘的管理方式「不是阿里文化該有的樣子」，強調必須充分尊重員工個體價值。
前高管萬字長文揭密，驚爆日睡5小時高壓內耗
前釘釘「ONE項目」核心產品經理滕雅辛，率先在公司內部網站發表7.5萬字的長文《置身釘內》，詳述項目起落並揭露內部高壓氛圍。隨後於5月離職的前副總裁馬銳拉也以《置身釘外》為題發文力挺，透露自己過去長期超負荷運轉，一週7天「天天早上9點上班、凌晨2點回家」，每天只能睡5小時。他質疑自己只是在「消耗身體追趕節奏」，而非真正創造產品。
「員工第二」淪為口號，上班族悲鳴：反映牛馬心聲
馬銳拉在文中更直接挑戰創辦人馬雲的理念，指出原本的「客戶第一，員工第二」在執行中早已變調，成為「員工需求永遠為業務讓步」的藉口。這兩篇公開信隨即在中國網路上瘋傳，引來大批職場基層的悲鳴，紛紛表示內容道出了「牛馬（底層勞工）的心聲」，感嘆許多企業文化不相上下，甚至有人直言自己早已「油盡燈枯」，最終卻只換來失業的下場。
阿里高層火速切割，嚴厲譴責釘釘管理模式
面對排山倒海的輿論壓力，阿里巴巴合夥人委員會隨即在內網發表題為《有情有義有成長，才是阿里文化》的文章進行滅火。阿里高層在文中嚴厲批評釘釘團隊的管理方式，直指這「不是阿里文化該有的樣子」，並宣稱企業只有充分尊重員工的個體價值，才能真正為客戶創造價值，企圖為這場由內部引爆的企業文化風暴止血。
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