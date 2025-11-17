阿里巴巴AI助手「千問app」上線 立即塞爆網路
大陸「阿里巴巴」集團旗下的人工智慧助手「千問app」，今（17）日正式開放公測，網頁與PC版同步開放。據阿里巴巴表示，「千問app」的應用場合，涵蓋辦事、地圖、健康、購物等多個生活場景。而「千問app」的假想敵，就是「ChatGPT」。
據大陸「新浪科技」報導，「千問app」公測第一天，網路就塞爆，不少用戶反應，服務時斷時續。
據多名用戶回饋，及應用內提示內容，「千問app」在今天上線後不久，就顯示「入口擁塞」。部分用戶表示，在對話框輸入指令後，無法獲得回應，服務暫時不可用。
《大陸產業》阿里官宣千問AI項目 對標ChatGPT展開全面競爭
【時報-台北電】據《澎湃新聞》報導，阿里進軍AI to C市場，千問APP上線公測。今天（11月17日），阿里巴巴正式宣佈「千問」項目，全力進軍AI to C市場。當天，千問APP公測版上線，基於全球性能第一的開源模型Qwen3，憑借免費以及與各類生活場景生態的結合，與ChatGPT展開全面競爭。阿里核心管理層將「千問」項目視為「AI時代的未來之戰」。 目前，千問APP公測版已在各大應用商店上架，並同步提供網頁和PC版。 面向全球市場的千問APP國際版也將在近期上線，借助Qwen模型的海外影響力與ChatGPT直接爭奪海外用戶。 今年2月，阿里已宣佈投入3800億元（人民幣，下同）用於AI基礎設施建設，並設定了到2032年將雲數據中心能耗規模擴大十倍的長期目標。自2023年全面開源以來，阿里Qwen已經超越Llama、Deepseek等模型，成為全球性能最強、應用最廣泛的開源大模型。 截至目前，Qwen系列模型的全球下載量已突破6億次。近期，阿里發佈的旗艦模型Qwen3-Max，性能超過GPT5、Claude Opus 4等國際競爭者，躋身全球前三。 Qwen正在迅速搶佔矽谷市場。Ai時報資訊 ・ 3 小時前
阿里巴巴ADR上週五帶量急跌近4%，千問APP重大升級搶灘AI入口
【財訊快報／陳孟朔】中國電商巨擘--阿里巴巴(Alibaba Group)ADR(美股代碼BABA)上週五遭遇明顯賣壓，終場急跌6.04美元或3.78%至153.80美元，為9月10日以來逾兩個月新低。交易員指出，一方面受科技股整體震盪與中概股風險折價拖累，另一方面，市場消化美方最新國安指控，短線情緒偏向謹慎，壓抑股價表現。市場消息透露，白宮一份對外解密的國家安全備忘錄指控，阿里巴巴向中國軍方提供技術支援，用於對美軍事行動的相關能力，引發華府對國安風險的高度關注。阿里巴巴隨即發聲明強烈否認相關說法，指摘報告內容「完全不實」，並質疑匿名爆料的動機，認為此舉意在破壞近期美中貿易談判氛圍。中國駐美使館亦嚴詞批評美方在缺乏證據情況下「妄下結論」，重申依法反對並打擊一切形式的網路攻擊。雖然相關指控後續如何落實、是否引發額外監管措施仍待觀察，但分析師指出，在中美科技與安全博弈升溫的背景下，凡涉及雲計算、大數據與AI能力輸出的中概股，風險溢價勢必階段性走高。阿里巴巴作為中國雲服務與電商龍頭，一旦遭遇額外審查或限制，勢將擾動投資人對其估值折現率與中長線業務邊界的假設。與此同時，阿里巴巴在AI應用端仍持財訊快報 ・ 12 小時前
英媒曝白宮備忘錄指控「阿里巴巴協助解放軍」 疑對華鷹派放消息破壞美中協議
據《CNBC》報導，雖然《金融時報》堅持其報導內容的可靠性。但阿里巴巴向《CNBC》發表聲明反駁：「文章中的指控與暗示完全錯誤。我們質疑這起匿名洩露事件的動機，而《金融時報》也承認無法驗證這些內容。這顯然是1場別有用心之人發起的惡意公關操作，試圖以此破壞美國總統川...CTWANT ・ 6 小時前
