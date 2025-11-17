阿里巴巴AI助手「千問app」上線 立即塞爆網路

大陸阿里巴巴旗下的AI助手「千問app」，今（17）日上線，一開放服務立即塞爆網路。

大陸「阿里巴巴」集團旗下的人工智慧助手「千問app」，今（17）日正式開放公測，網頁與PC版同步開放。據阿里巴巴表示，「千問app」的應用場合，涵蓋辦事、地圖、健康、購物等多個生活場景。而「千問app」的假想敵，就是「ChatGPT」。

據大陸「新浪科技」報導，「千問app」公測第一天，網路就塞爆，不少用戶反應，服務時斷時續。

據多名用戶回饋，及應用內提示內容，「千問app」在今天上線後不久，就顯示「入口擁塞」。部分用戶表示，在對話框輸入指令後，無法獲得回應，服務暫時不可用。