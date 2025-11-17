阿里為消費市場推出千問 app：Qwen3-Max 模型全球效能前三、對標 ChatGPT 5.1
核心優勢是整合阿里生態內的電商、出行、支付、在地生活服務。
在開源 AI 模型界備受全球開發者讚譽的阿里 Qwen 即將迎來更廣闊的施展天地，阿里巴巴今日宣布正式將原有的民用個人助理 app 通義升級為全新的千問 app 並開放公測。它將採用效能排行全球前三的 Qwen3-Max 模型，官方明確表示將「對標 ChatGPT 5.1」。和常規的聊天機器人一樣，千問也支援「千萬字級」文字處理（翻譯、寫作、解讀、歸納等）和圖片、音訊、視訊多模態交互（辨識物體、編輯圖片、圖轉影片等）。它還能自動調度視覺和編程專家，但真正的核心優勢來自阿里過去「AI 模型 + 雲端業務」的企業端應用基礎。
千問上線以後，阿里生態內的電商、出行、支付、在地生活服務會被 AI 打通。透過聊天機器人這個入口，購物同時比價、規劃出行路線時買票訂位、記帳時顯示理財建議等操作將都能很方便地實現。官方已經承諾千問將「全功能免費開放」，考慮到阿里生態龐大的用戶基礎以及 Qwen 模型在業界的普及程度，未來千問的日活躍用戶數過億估計不是難事呢。
