阿里、字節跳動搶購 H200 ! 輝達考慮提高產量以對中國供應

根據《路透》報導，輝達正考慮提高其 H200 人工智慧晶片的產量，以因應來自中國市場的強勁需求，輝達已向中國客戶表示，現有訂單規模已超出目前產能，公司正在內部討論是否擴大生產。

據報導，美國總統川普本週表示，華府將允許輝達向中國出口 H200 晶片，並對相關銷售收取 25% 的費用。H200 是輝達目前僅次於最先進產品的高階 AI 處理器，中國企業對 H200 的需求「非常強勁」，輝達內部傾向於評估增加產能的可行性。不過，由於相關討論仍屬內部層級。

中國科技企業已積極與輝達接洽，包括阿里巴巴在內的多家中國大型企業，以及字節跳動，都已與輝達討論購買 H200 顯示卡的可能性，並有意下達大額訂單。

不過，相關交易仍存在政策不確定性，中國政府尚未正式批准 H200 的進口，相關主管部門已於週三召開緊急會議討論此事，評估是否允許該晶片運往中國市場，其中一項被提出的方案，是要求企業在採購 H200 時，同步搭配一定比例的國產晶片。

中國企業對 H200 的高度關注，主要在於其性能優勢。H200 的運算能力約為輝達為中國市場量身打造的降規版 H20 的六倍，而後者於 2023 年底推出。由於中國本土晶片製造商尚未推出性能相當的產品，H200 被視為目前中國市場能取得的最強 AI 晶片之一。