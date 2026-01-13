阿雅吃素近30年！懷孕坐月子也不例外 她親揭原因

藝人阿雅（柳翰雅）因長期維持素食習慣，曾在2012年獲得亞洲善待動物組織授予「亞洲最性感素食女藝人」的頭銜。（圖／翻攝自Facebook／Aya 阿雅(柳翰雅) 官方粉絲團）

藝人阿雅（柳翰雅）因長期維持素食習慣，曾在2012年獲得亞洲善待動物組織授予「亞洲最性感素食女藝人」的頭銜。她也曾在微博上發文表示：「動物是我的兄弟姐妹，所以吃肉會於心不忍」。如今阿雅透露，自己從18歲就開始茹素，而這項飲食選擇的起點，其實是與當年父親生病有關。

據《ETtoday新聞雲》報導，阿雅稱，當年聽聞素食能夠作為1種許願與祈福的方式，於是為了替生病的父親祈求健康而開始茹素，沒想到這個決定一路堅持至今，時間已接近30年。據悉，阿雅的父母均為江蘇人，其中父親則是徐州人。

她提到，即便在懷孕期間以及產後坐月子的階段，仍然維持素食習慣，從未中斷，同時也會定期諮詢營養師，確保飲食內容符合身體所需，維持營養均衡。阿雅進一步說明，自己在懷孕與產後恢復期間選擇持續吃素，並非一時衝動，而是在專業營養師指導下進行的。

她認為，素食早已成為自己生活的一部分，背後也蘊含她對生命的看法與信念，尤其自己始終抱持對生命的尊重，認為動物如同兄弟姐妹，因此在心理上難以接受吃肉。

阿雅也藉此分享「吃對素食」的重要性，她提到綠葉蔬菜中所含的硝酸鹽，對運動表現有所幫助，同時也有助於預防心血管疾病。植物中富含的天然抗氧化劑，對抗發炎反應更具有正面效果。她也強調，只要攝取量適當且均衡，吃素也能維持健康跟肌肉量。

