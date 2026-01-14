阿雅吃素30年！網友苦勸「為了健康要吃肉」 她曝營養師指導：懷孕坐月子也全素

阿雅近日分享影片，首度完整說明自己長年吃素的原因。她透露，18歲那年父親生病，因為聽說「吃素可以許願」，便開始嘗試素食，原本只打算維持1個月，沒想到一路堅持到現在，將近30年從未中斷，就連懷孕、生產與坐月子期間也一樣。

阿雅分享，有些網友會不斷勸她「別吃素了」、「為了健康，吃肉吧」，但其實素食並沒有大家想的那麼不健康。她在專業營養師的協助下，就連懷孕與坐月子期間都維持素食，蛋白質、維生素等營養攝取充足，身體恢復狀況也很好。她也分享自己的看法，認為只要吃得對、搭配均衡，素食對身體仍有不少好處，例如綠色蔬菜中的硝酸鹽對運動表現有幫助，也有助於心血管健康；植物本身含有天然抗氧化物，只要攝取量與營養配置合宜，對身體負擔不大。

網友對此看法不一，支持者肯定阿雅多年來的堅持與孝心，也讚賞她過去在節目中曾說過「想吃什麼就吃」，尊重每個人的選擇，這點讓不少人留下好感。質疑聲則多半集中在健康風險，擔心一般人若沒有營養師指導，貿然長期吃素，可能出現缺鐵性貧血、骨質疏鬆等問題。醫師提醒，孕婦或特殊族群若選擇素食，仍需在醫療與專業評估下進行。

影片中，阿雅分享了自己喜歡的素食餐廳，主打結合新疆風味、咖哩等創意料理，讓不少網友直呼素食選擇其實很多元，但也有人笑說「我支持吃素，但我還是得吃肉」。

