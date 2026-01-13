阿雅茹素30年沒停過！「懷孕坐月子照樣吃」原因曝光

阿雅茹素30年全是跟亡父有關。(圖／中時資料照)

藝人阿雅2014年宣布閃婚生女後，逐漸將重心移至家庭，雖然近年幾乎淡出演藝圈，還是會透過社群與粉絲互動，茹素近30年的她，近來被網友力勸為了健康著想，最好能夠多吃點肉，最對此，阿雅透露背後原因其實與過世的父親有關。

阿雅日前發布一支影片，一開頭就表示：「好多朋友給我留話，跟我說不要吃素了」，她首先謝謝大家的關心，接著娓娓道出背後原因，回憶起差不多是18歲的時候開始吃素，由於當時父親生病，剛好有人告知她「吃素可以許願」，便決定嘗試吃素，祈求父親身體健康，原本只想著堅持一個月就好，沒想到時間就越拉越長，一直吃到現在為止都未中斷。

廣告 廣告

阿雅透露在懷孕的過程，還有生完小孩在坐月子時，依舊維持吃素的習慣，最後不忘補充說道：「當然我有詢問營養師，就是怎麼樣可以吃出均衡、健康的素，才會恢復得特別好」，因此身體從未出現過問題，接著再次強調：「吃素吃對的話，對身體還是有很多好處」。

阿雅懷孕以及坐月子時，依舊維持吃素的習慣。(圖／微博)

此外，阿雅曾分享「吃對素食」的重要性，像是綠葉蔬菜中所含的硝酸鹽，不僅對運動表現有幫助，也能夠預防心血管疾病，此外，所含的天然抗氧化劑，對身體抗發炎的反應，也會帶來正面效果，倘若攝取均衡，更能夠維持肌肉量。

更多中時新聞網報導

PLG》不受大場面影響 猿開季8連勝寫紀錄

張震接任金馬主席自比吉祥物

親子關係遭質疑 陳昭姿反轟陳培瑜失格