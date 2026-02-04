阿雅認了「很常夢見大S」 一看雕像明白：最懂熙媛的人是具俊曄

娛樂中心／蔡佩伶報導

大S離世滿一年，至今粉絲想起來仍無限感傷，由老公具俊曄親手設計的紀念雕像也在2日順利完成揭幕儀式，當天到場參加的阿雅，事後也透過社群發聲，感慨坦言見到雕像那刻：「最懂熙媛的人，就是具俊曄」。

阿雅在大S週年儀式看見具俊曄設計的雕像後，瞬間明白他是最懂大S的人，這一年來，阿雅時常夢見大S，但同時因為很怕面對大S離世的傷痛，所以她從不敢去細想，阿雅形容大S走得很瀟灑，「把笑容和溫柔留給我們」。

阿雅透露自從大S離開後，姐妹們相聚常會笑著笑著就哭了，坦言雖然大S活在大家心中，但思念跟感傷「還是會突然來襲」，最後，阿雅喊話大S「我們很想妳」，一番話語道盡對大S的想念，貼文曝光後，也有許多網友湧入留言打氣。

