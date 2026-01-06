阿黛兒艾薩卓普洛斯扮警探 《未來弒界》14.7億預言AI犯罪

《未來弒界：巴黎淪陷》找來阿黛兒艾薩卓普洛斯主演。（CATCHPLAY提供）

榮登第82屆威尼斯影展閉幕片，並入選第50屆多倫多國際影展的法國動作犯罪片《未來弒界：巴黎淪陷》（Dog 51）由《惡棍追殺令》（The Man with Iron Heart）法國名導賽德里克希門尼茲（Cédric Jimenez）執導，攜手金牌監製雨果賽利尼克（Hugo Sélignac）打造斥資高達4000萬歐元（約14.7億台幣）的未來巴黎，將帶給觀眾一場震撼視覺的犯罪動作盛宴。

該片由《藍色是最溫暖的顏色》（Blue is the Warmest Color）坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯（Adèle Exarchopoulos）領銜主演，與《馬賽執法者》實力派男星吉爾斯萊勞奇（Gilles Lellouche）首度合作，2人飾演分屬不同階級與區域的警探，卻因一樁震動整座城市的神祕AI謀殺案被迫聯手，在權力、科技與人性的夾縫中展開一場高風險追查。

片中，除了充滿刺激緊湊的動作場面，更將未來AI科技、社會監控與人類自由的未來大膽預言，當科技開始主宰秩序，人性還能否保有最後的選擇權？導演賽德里克希門尼茲坦言：「《未來弒界：巴黎淪陷》並不是「遙遠未來的科幻片」，而是「放大現實」的延伸，將已經存在的社會氛圍與AI科技趨勢推到極致，讓觀眾思考這些趨勢擴大後會如何影響我們的生活與社會。」

在今日釋出的預告中，未來的巴黎被劃分為三個階級區域，秩序由AI與權力機構牢牢掌控，當城市核心人物離奇遭到暗殺，來自第二區的菁英警探被迫與第三區的邊緣警探合作調查，逐步揭開一個足以顛覆整個社會體制的驚人真相。《未來弒界：巴黎淪陷》將於本月30日在台上映。

