阿龔遇台下告白「發現粉絲年紀比蘇打綠還輕」 當場說不出話...遭虧：你們也有今天！

龔鈺祺《月光動物園》明年將在 2026 年 1 月 17、18 日登上臺北表演藝術中心「球劇場」。這顆宛如月球的劍潭地標，正是他通勤二十多年的必經風景。過去抬頭看見它時，心裡裝著出門的不捨、回家想見寵物的期待；如今，他終於要在這顆「月球」裡架起鋼琴，把巡迴帶回最貼近思念的地方。

台北站不但會首次舉辦專輯簽名會，演出規格也升級成更貼近專輯製作的完整編制，整座「動物園」舞台原汁原味搬回台北。他更預告將邀請一位「全新溫暖系嘉賓」助陣，笑說：「真的要講，他也是一位動物歌手！」同時向歌迷喊話：「我們一起登陸月球，在音樂裡讓思念團圓。」

阿龔近日在社群上感性回顧，自己多年居住在八里、淡水，通勤路上不時抬頭望向球劇場，這顆圓球承載許多心情：有出門的不捨，也有回家時迫不及待想看到毛孩的盼望。如今家中雖少了熟悉的腳步聲，他相信明年一月，這條路上會出現新的聲音與記憶。貼文一出，團長阿福立刻激動留言「哇哇哇哇 好期待」、「太美好了」，青峰也轉發邀大家「一起登陸月球」，整個團的暖度瞬間被推到最滿。

除了身兼「Zoo Keeper」準備巡演，阿龔近期也受李欣芸老師邀請，前往台藝大擔任特別講師，分享創作過程與專輯製作心得。學生們反應熱烈，在 Q&A 環節甚至直接把教室當成演唱會「點歌」，讓他現場彈奏曾在小巨蛋演出的〈起點終點〉。

課堂上更遇到來自馬來西亞的學生分享，自己學小提琴是因為媽媽喜歡阿龔，從小聽蘇打綠長大。聽到學生年紀比蘇打綠還小，讓阿龔瞬間害羞得不知道怎麼接話，欣芸老師也在旁笑虧：「蘇打綠太常青了，沒想到你們也有今天啊！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導