阿Ben當面嗆：你看到我老婆次數比我多！ Fred嚇歪求饒

《爸爸回家做晚飯》農曆年前夕推出年節特輯，由廚佛 Fred 手把手示範年菜作法，並邀請演藝圈暖爸代表阿Ben下廚同樂。Fred笑稱，自己一路走來都是「照著阿Ben的人生模板前進」，從偶像團體、唱片到節目主持，隨即話鋒一轉：「目前只有上節目這件事有達成！」阿Ben立刻補刀：「但你看到我老婆（徐小可）的次數，好像比看到我還多！」嚇得Fred當場緊急踩煞車：「這種事不要在節目上說啦！很危險，會被爆出來！」

《爸爸回家做晚飯》年節特輯，廚佛Fred攜手暖爸阿Ben下廚同樂，邊做菜邊分享育兒經與家庭日常。（圖／全聯）

這對人夫組合笑料不斷，當被問到最喜歡老婆做的哪道年菜時，阿Ben竟反問：「乾煸四季豆算年菜嗎？」Fred原地愣住三秒，隨後展現超強求生欲回應：「可以…我也不好意思得罪她（徐小可）！」阿Ben回頭追問Fred是否也會準備年菜，他則老實表示，家中較為傳統，祭祀三牲等重頭戲都由媽媽操刀，若自己再下廚反而會煮太多造成浪費，意外揭露廚佛私下務實孝順的一面。

為了平反名號，Fred現場教學清爽開運年菜「什錦娃娃菜鮭魚燒」，並強力推薦冷凍便利包挪威鮭魚排，退冰即煮、中西料理都合適，堪稱煮夫煮婦的救星。Fred從帶皮鮭魚的油脂特性、煎魚火候，到蛋酥炸法一一專業示範，甚至大方分享秘訣：「鮭魚煎到表面冒出大量白色蛋白，代表火候已過頭、肉質偏熟，按壓有彈性才是最好吃的狀態。」不料盛盤時卻發生翻車名場面，Fred竟忘了放靈魂蛋酥，尷尬定格崩潰喊話後製：「這段剪掉！」

下道菜則是「花開富貴白菜捲」，走福建菜系閩菜的清爽路線，講究以燉煮慢慢煨出湯頭與食材原味。兩位老爸一邊打肉餡，一邊聊親子互動，阿Ben甜蜜分享孩子用崇拜眼神看著自己做菜，是當爸最有成就感的瞬間。

Fred聽完突發奇想問：「男生是不是都比較晚講話？」阿Ben立刻解釋「大雞晚啼」是晚熟但聰明，強調每個孩子都有自己的成長節奏，沒想到老司機Fred一秒想歪，差點沒法收尾，現場笑成一團。

