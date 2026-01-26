阿KEN不要看！安心亞與「律師男友」同框還被公主抱 《陽光女子合唱團》票房狂飆2.5億

安心亞在《陽光女子合唱團》中飾演的阿蘭，有個律師筆友」麥可（蕭子墨飾），兩人在映後也首度同框。壹壹喜喜提供

林孝謙執導的電影《陽光女子合唱團》票房正式突破2億5000萬，一舉超越他2018年經典作品《比悲傷更悲傷的故事》所創下的2億4000萬紀錄。該片於週六單日開出破3500萬的亮眼成績，寫下近10年來台灣電影單日最高票房紀錄。

安心亞為宣傳義氣相挺，週末兩天馬拉松式狂跑21場映後活動，她在現場自曝，為了片中的B-box表演，當時簡直是「醒著就在練」，過人的毅力讓全場驚嘆。週日映後更迎來戲中「阿蘭的律師筆友」麥可（蕭子墨飾）現身。

廣告 廣告

兩人不僅現場合體表演B-box，麥可還貼心準備「最好吃的蜂蜜蛋糕」慰勞辛苦奔波的安心亞，更在現場上演一段「公主抱」的可愛橋段，讓影迷笑聲不斷。安心亞坦言，大表演的亮眼表現是所有人努力的成果，看到票房開出紅盤，所有的辛苦都化為感動。

曾愷玹受封「國民媽咪」！親子場驚喜現身 排隊求收養笑翻網

導演特別邀請在片中飾演收養母親、備受觀眾敲碗的曾愷玹現身上週五的親子場活動。她在片中收養陳意涵的女兒「芸熙」，細膩又溫柔的情感鋪陳，讓不少觀眾看完後意猶未盡，紛紛在社群平台上笑稱要「排隊求收養」。

曾愷玹幽默提問：「聽說我的最新稱號是『國民媽咪』？」立刻引來粉絲大讚她是「最美媽咪」，人氣魅力完全不輸當年「最美J女郎」時期。曾愷玹坦言，劇本中最讓她情緒潰堤的，是一場必須親手放開孩子的法庭戲。連陳意涵也笑說，正式拍攝時只要一對上曾愷玹的溫柔眼神，眼淚就完全止不住。

曾愷玹在《陽光女子合唱團》中收養陳意涵小孩子晴（陳蕾朵飾演），被觀眾稱為「國民媽咪」。壹壹喜喜提供

羅晨恩苦練半年吉他！「破億幸運星」小8發威 導演大讚票房旺

戲外，飾演童年子晴的小演員陳蕾朵、飾演阿姨的小8（張允曦），以及長大後的子晴羅晨恩也首度同框，一家四口合唱〈幸福在歌唱〉。曾愷玹與小8更一致蓋章認證陳蕾朵是「小天使」，即便清晨六點開拍也不哭不鬧，睡著時還帶著微笑。

導演林孝謙笑稱，這次再度與《比悲傷更悲傷的故事》的「破億幸運星」小8合作，果然只要有她在，票房就特別旺。小8則透露自己私下是孩子王，非常珍惜在片中照顧小子晴的機會。

《陽光女子合唱團》親子場讓收養陳意涵小孩的一家人庾導演林孝謙、編劇呂安弦同框。壹壹喜喜提供

而飾演成年子晴的羅晨恩，憑藉來自台南的陽光氣質打動導演，為了最後一場關鍵的吉他演奏戲，她更提前半年密集練習，為電影畫下最溫柔的句點。



回到原文

更多鏡報報導

林志玲狀態太犯規！久違重現「絕美古裝」 與楊紫同台掀回憶殺

影史第2強！《冠軍之路》3週狂吸7054萬，曾文誠曝球員淚點：提到這2字必哭

豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」

陳漢典、Lulu大婚！郁方搶先送自家珠寶 「黃鑽不能太大顆」超貼心原因曝光