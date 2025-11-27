阿Ken助攻幫介紹對象 郭書瑤：他就像姊夫一樣
《何百芮的地獄毒白》30日起每週日晚間七點在八大戲劇台播出，化身故事主角「何百芮」的郭書瑤，分享演出這部影集最大的收穫，就是結識一群志同道合的好友，她說：「尤其鍾瑶跟Ken哥，現實生活也像劇裡面一樣的相處；鍾瑶在我感情挫敗的時候看我哭，Ken哥就像姊夫一樣常常請我們吃飯。」不僅如此，「最有趣的是，他們兩位還有製片人都會幫我介紹對象，或是出謀劃策教我如何追求男生！」
在《何百芮的地獄毒白》劇中，郭書瑤飾演的何百芮面臨失戀、失業雙重打擊，意外靠著網路寫作抒發心情成為網紅。郭書瑤坦言自己與女主角有過相同的經歷，「我的失戀SOP會先像百芮一樣在家哭啊，耍廢，放空，以上步驟循環。然後找個地方去旅行，逃離原本的生活圈，回來再重新培養新的興趣。」郭書瑤允許自己脆弱，再勇敢走出去是最好的療癒方式。
劇迷讚賞郭書瑤將何百芮「毒舌但內心柔軟」的特質，詮釋地非常到位，她分享在角色的準備上突破以往的嘗試，「在何百芮之前沒有特別研究過喜劇類型的演出，這次特地練習各種不同卡通式的表演，刻意讓自己新增很多平常不會有的表情與反應。」
此外，劇中她與閏密孫可芳、鍾瑤組成的「辣鍋小夥伴」，常聚在一起講垃圾話抒壓，談到三人拍攝期間的趣事，郭書瑤表示，印象深刻是她們再次為了作品合體，「在影集續作《何百芮的地獄戀曲》的默契更好，常常講話越講越快，很像被快轉一樣，而且劇本內容演完，還可以繼續延伸劇情，很有默契。」《何百芮的地獄毒白》11月30日起，每週日晚間七點於八大戲劇台播出。
