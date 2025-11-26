阿Ken感性告白 唐綺陽兩度落淚錄影現場

唐綺陽激動兩度落淚。（圖／TVBS提供）

國師唐綺陽在主持節目《11點熱吵店》錄影當天適逢生日，製作單位精心策劃「唐老師生日大壽！本尊在看，分身賀壽大亂鬥」特輯，邀請海產、馮晨軒、卡古、撒基努、琳妲和筠熹等藝人，模仿不同時期的唐綺陽獻上祝賀表演，將壽星逗得笑開懷。

搭檔阿Ken一開場便以甜言蜜語告白：「妳在我心裡跑了一整天。」隨後真情流露感謝唐綺陽溫暖的星座解析給予觀眾力量，一番話讓唐綺陽瞬間紅了眼眶，激動地兩度落淚，場面溫馨。

主持搭檔阿Ken，與節目來賓海產、馮晨軒、卡古、撒基努、琳妲和筠熹等藝人，一起為唐綺陽慶生。（圖／TVBS提供）

所幸現場隨即被分身的熱鬧表演炒熱氣氛，馮晨軒帶來打鼓版生日快樂；卡古表演水逆封印術；琳妲、筠熹則與猛男熱舞；撒基努端出創意「豬腳長壽麵」；海產更煞費苦心譜寫情歌，熱烈表白，博得滿堂彩。

唐綺陽自主持《熱吵店》後逐漸解放自我，不僅解放鉛筆腿穿短裙，這次面對熱舞猛男，她也一改穩重形象，笑稱：「怕他們會把我的臉貼在胸肌上！」邊說邊主動貼近猛男胸膛，口嫌體正直的「許願」行為，讓現場爆笑不斷，展現活潑可愛的另一面。

