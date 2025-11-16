阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目《同學來了》的女星安心亞不時被網友湊成對。對此，阿Ken在陶晶瑩的Podcast節目《女人心事》談到此事，也透露之所以無法與安心亞交往的原因。

阿Ken透露無法與安心亞交往的原因。（圖／翻攝自陶晶瑩fun人生YouTube）

阿Ken表示，自己從《全民大悶鍋》與安心亞合作，自此關係就不錯，隨後他也大方稱讚女方漂亮又願意搞笑，也提到對方是個非常認真工作的人，「她就是著了魔的想要工作，大家每次在敲碗我跟她的時候，對我來說這個太難了。」也提到兩人無法走在一起的原因，「她都在工作，我也在工作，這哪能發生什麼事，真的太難了」。

然而，陶晶瑩提到，阿Ken拍攝作品所選的女主角都是空靈氣質的類型，所以好奇阿Ken的理想型，對此，他笑說：「我就是另外一個李李仁，我在找尋我的陶晶瑩」，透露自己喜歡有趣又好笑的女生，「但這種人不多，陶子姐也被娶走了。」

至於安心亞是否有符合，阿Ken則表示，兩人合作得很好，更再度大讚，「她有時候真的很好笑、可以逗人家笑」，但也感嘆這樣的女生不多。隨後，阿Ken透露，自己在演藝圈多年，加上身邊不少人離婚，於是會開始思考，「我跟這個人在一起，現在很喜歡她，但如果24小時一起生活，可能到最後也會走向分開，所以就不要進去啊。」





