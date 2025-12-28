阿Ken演八點檔超青澀片段流出 摯友周杰倫虧：到底在認真什麼

【緯來新聞網】近日有網友挖出2003年阿Ken剛出道時跑龍套的八點檔片段，當時阿Ken飾演古裝八點檔《青龍好漢》一角。影片中，阿Ken以流利台語詮釋角色，引發網友討論與回顧，摯友周杰倫則轉發片段並留言調侃：「你到底在認真什麼啦」。

阿Ken演八點檔超青澀片段被周杰倫虧。（圖／翻攝Threads、IG）

該片段距今已有22年，不少觀眾表示對阿Ken當年的表現印象深刻，紛紛留言「台語講得好好」、「原來他也有跑過龍套」等。阿Ken現以主持與創作聞名，早年戲劇經歷引發不少關注。



周杰倫與阿Ken為演藝圈知名好友，兩人因籃球結識，後來又因同患僵直性脊椎炎而增加聯繫。周杰倫曾為阿Ken入圍金鐘獎公開發文支持，阿Ken亦曾在周杰倫演唱會中擔任串場主持人，雙方多次展現友誼。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

專訪｜謝欣穎價值觀不合綠茶朋友 林柏宏「私密行為」惹來異樣眼光

威廉下面冒出一大包超搶鏡！Lollipop棒棒堂曝下半年2大喜訊