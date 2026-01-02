阿Ken為挽回舊愛猛操肌 罕見脱了壯碩身材全網驚呆

阿Ken罕見脱了。(左起詹懷雲、阿Ken林暐恆)（圖／彼此影業提供）





喜劇《何百芮的地獄戀曲》即將盛大爆笑開播，瑤瑤在片中還主動即興加台詞喊「我奶大，還不是一樣乏人問津」，尺度大開更展現搞笑的演員實力，期待《何百芮的地獄戀曲》成為2026年開春最爆笑、期待最高的喜劇影集。

「毒舌宅女」何百芮（郭書瑤飾演）與直男款羅人傑（姚淳耀飾演）。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》在本週開播的首兩集就立刻笑點不斷，只見在上一季走出失戀陰影之後的「毒舌宅女」何百芮（郭書瑤 飾演）與同樣嘴賤的直男款甜點店店長羅人傑（姚淳耀 飾演）展開一連串尋愛之旅。

其中一段戲讓孫可芳飾演的閨密肉食女克拉拉，不小心跌倒壓在何百芮身上，讓何百芮無奈高喊「起來啦，你這個大屁股」，讓克拉拉立刻回嘴「我屁股再大也沒有妳奶大啦」，讓何百芮只能無奈自嘲「我奶大，還不是一樣乏人問津」，幽默橋段令人絕倒。而這段台詞在拍攝期間引起熱烈反應，原本台詞僅有克拉拉嗆「沒妳奶大」，沒想到瑤瑤立刻加碼即興台詞，反應之快讓人印象深刻，也幫劇情推展加分。

孫可芳(左)飾演的閨蜜肉食女克拉拉與詹懷雲(右)飾演何百芮傻氣弟弟何萬生。（圖／彼此影業提供）

提到第一集的黃金七分鐘的相親大會，瑤瑤坦言過程相當有趣，現今單身的瑤搖雖沒有相親過，不過《何百芮》系列的辣鍋小夥伴們都積極幫她介紹對象，阿Ken會在拍片空檔讓她與其他熟識的男演員朋友連線，鍾瑶則會在信義區幫瑤瑤物色180公分的帥哥，並和他們交換IG介紹給瑤瑤，就連《何百芮》的製作人也特別組局介紹男生，只是瑤瑤仍無奈苦笑「從拍攝第一季《何百芮的地獄毒白》開始，到現在都來到了《何百芮地獄的戀曲》開播，還是尚未成功（笑）」。

2026新年喜劇《何百芮的地獄戀曲》即將盛大爆笑開播。（左起阿KEN、孫可芳、郭書瑤、鍾瑶、詹懷雲）（圖／彼此影業提供）

演技派男星姚淳耀出道多年首度挑戰全喜劇演出，外貌酷似5566男星孫協志的他，其中一段聯誼前試裝的戲，也同樣被何百芮揶揄穿衣風格，「這件衣服看起來會像剛出道的5566，欸，我看你有點像孫協志耶」，不過姚淳耀卻完全沒在聽，還問「這件衣服怎樣」。姚淳耀也分享自己私下常被朋友說「講話好像都沒有在聽」，有點像活在自己世界，他也強調自己是比較屬於慢熱型的人，也很期待在接下來的劇情故事中可以看到羅人傑更多可愛的一面。

姚淳耀出道多年首度挑戰全喜劇演出。（圖／彼此影業提供）

首集播出裡姚淳耀因為失戀而落魄度日，只能在路邊狼狽生活猶如街友「犀利哥」，不過姚淳耀坦言很喜歡這個造型，「因為這個樣子在演戲的時候很幫助進入角色，覺得很放鬆」，但這段戲的妝髮時間耗費極長，不僅要戴假髮，還要黏假鬍子，過程有點苦。「黏在鬍子上的黃膠蠻不舒服的，但好像也因為這樣更進入角色」。

姚淳耀化身街友犀利哥，造型超反差。(圖／彼此影業提供)

而何百芮的前姊夫梁恕誠(阿Ken林暐恆 飾演)始終難忘舊情，因為失戀失婚，卻又想要積極挽回舊愛，只得將所有心力全都寄託在健身房重訓，沒想到練出一身壯碩肌肉，甚至有線條分明的胸肌、腹肌，甚至主動脫掉上衣還大喊「我們一起嗨到天亮」，該段戲讓人驚艷「原來阿Ken的身材這麼好」。

在全新故事中，何百芮也將正式開車上路，先前釋出短片讓她開車載著梁恕誠外出，沒想到D檔打成R檔，讓車子一路往後退，畫面超爆笑，該段影片上線一天就破百萬，網友也忍俊不住留言「R就是Racing模式」、「怎麼離目的地越來越遠」、「真的好浮誇」，讓眾多網友迫不及待喊話「想要趕快看正片」。《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架。



