阿Ken甜甜圈不厭童 媽媽享1服務 網笑翻：有人要出租嬰兒嗎

一名媽媽表示，帶孩子到阿Ken的GooDonut排隊，店員看到馬上就搬來椅子給她休息，引起網友討論。（圖／GooDonut提供）

藝人阿Ken的甜甜圈店「Goo Donut」開業近1年，因為有限購數量，至今仍有大批民眾排隊嘗鮮。一名媽媽近日帶著小孩去現場排隊，店員發現後馬上協助登記，還搬來椅子讓她坐著休息，讓她大讚是家長友善店家，在網路上引起討論。

北巿南西商圈一家咖啡店日前拒絕母親帶幼童入內，甚至拒絕外帶，引發厭童的爭議，不過昨（2）日有一名媽媽在Threads分享，帶著嬰兒去阿Ken開的甜甜圈店時，原本是在隊伍最尾端排隊，結果店員看到後馬上進行登記，並搬來椅子讓她坐著休息，讓她開心說「不管好不好吃就先大推！」

貼文上線後引起討論，不少人喊「在這個對小孩極度不友善的社會，給友善店家一個讚」、「因為這個貼心服務我要去排隊」、「帶著寶寶很怕要排太久，這樣很棒耶」、「懷孕5個多月的時候去也有給我椅子坐，而且還說有多一個人所以可以多買5個，超棒的」、「阿Ken：最近媽媽客人變多了，大家有頭緒嗎？」

也有人說「這邊找得到出租嬰兒嗎？我可以幫忙帶2小時，笑死」、「終於發現我兒子的用處了」、「之前帶著寶寶在醫院排隊，也收到志工貼心幫忙」、「某家拒絕幼童的咖啡店真的應該學一下」、「不愧是Ken哥，希望這個社會可以多一點對媽媽友善的人」。

